Xiaomi’nin beklenen kullanıcı arayüzü modeli MIUI 12.5 için çıkış tarihi kesinleşti. Şirketin ürün direktörü ve halkla ilişkiler müdürü, yakında çıkacak yazılım güncellemesi için kesin bir zaman verdi! İşte Xiaomi kullanıcılarını sevindirecek o tarih…

Xiaomi yeni ürünler direktörü ve MIUI halkla ilişkiler müdürü Jin Fan bugün yaptığı resmi basın açıklaması sayesinde kullanıcıların bir süredir sabırsızlıkla beklediği o haberi verdi! Xiaomi’nin yaklaşan resmi kullanıcı arayüzü MIUI 12.5 için kesin bir çıkış tarihi paylaşıldı. Fan’ın açıklamalarında MIUI 12.5’in herkese açık beta testleri için Ocak ayında çalışmalara başlanacağı bilgisi kaydedildi.

Ocak 2021 itibariyle genel testlerine başlanacak MIUI 12.5 güncellemesi ile birlikte geliştiricilerin hızlı bir şekilde geri bildirim toplaması, iyileştirmeler yapması ve yeni ürünler yayınlaması beklenecek. Fakat yazılımın küresel olarak kararlı sürümü ile piyasaya çıkması ancak Mart ayında gerçekleşecek.

MIUI 12.5 yazılımı ile gelecek yenilikler şimdilik kesin olarak bilinmese de Xiaomi‘nin başta güvenlik konusunda geliştirmeler yapacağı düşünülüyor. Bunun yanı sıra akıllı telefonlar ile bilgisayarlar arasında kolaylıkla uyum sağlanabilir bir entegre motoru da bekleniyor. Animasyon ve grafiklerin değiştirilmesi, hız ve performansın arttırılması gibi alışıldık değişikliklerin dışında önemli bazı sürprizlerle karşılaşmamız da mümkün olabilir.

2021 yılında piyasaya çıkacak MIUI 12.5 güncellemesinin dışında Xiaomi, yıl içerisinde ayrıca MIUI 13 güncellemesi de getirecek. Büyük olasılıkla senenin sonlarına doğru yayınlanacak bu yazılım, asıl önemli yeniliklere ev sahipliği yapacak.