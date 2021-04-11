Ürün yelpazesi oldukça geniş olan Xiaomi, şimdi de tablet modeli ile gündemde bulunuyor. Bildiğiniz gibi tablet modellerine pandemi nedeniyle olan ilgi oldukça artmış durumda. Kullanıcılar taşınabilir modeller olduğu için bilgisayar tercihlerini genellikle tablet alımı ile sonlandırıyor. Eğitim, günlük kullanım, eğlence amaçlı kullanılan bu tablet modelleri oldukça revaçta.

En son 2018 yılında tanıttığı Mi Pad 4 tablet modelinden sonra bir tablet üretimi yapmayan Xiaomi, 2021 yılı içerisinde Mi Pad 5 modelini tanıtmaya hazırlanıyor.

Xiaomi Mi Pad 5 Hakkında Bilinen Tüm Detaylar

K81C koduyla kendini gösteren yeni Xiaomi Mi Pad 5 modeli, aktarılana göre iki farklı model olarak tanıtılacak. Bu iki model arasındaki en büyük fark kullanılan işlemci olacak. Aktarılan bilgilere göre işlemci dışında iki model boyutları ile de farklılık gösterebilir.

Küçük bir boyut ile gelecek olan sürümün MediaTek imzalı Dimensity 1200 işlemcisi kullanılacak.

Büyük ekranlı tablet aktarıldığı kadarıyla 10,95 inçlik 2K çözünürlük sunan 144 Hz gibi yüksek bir ekran yenileme hızı sunacak. Bunun dışında tablet 8.000 mAh boyutunda dev bir pil ile gelecek ve yine dedikodulara göre özel sürüm bir MIUI arayüzü ile gelecek. Tüm bu özelliklerin amacı tablet pazarında oldukça geri düşen Xiaomi’nin pazardaki lider markalar olan Apple, Samsung, Huawei gibi modellere yetişebilmesi için bir de stylus kalem desteğini de bulunduracağı belirtiliyor.