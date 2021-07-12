Xiaomi, Mi Note 11’i piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Mi Note 10 ile dikkatleri üzerine çekmişti. Fiyat performans bakımından oldukça başarılı olan bu telefon, yeni özellikleriyle kullanıcıları heyecanlandıracak. Ancak beklentiler tam olarak karşılanamayabilir. Çünkü sızdırılan telefonda kamera özellikleri çok fazla değişmişe benzemiyor. Ayrıca yonga seti bakımından güzel gelişmeler yaşandı. Xiaomi’nin çıkaracağı fiyat performans serisinde konuşulan telefon Mi Note 11 olacak. Dilerseniz Mi Note 11’in sızdırılan özelliklerine şöyle bir göz atalım.

Mi Note 11 Kamera Özellikleri

Mi Note 11, 64 MP arka kamerası ile gelecek. Bu da demek oluyor ki 200 MP’lik bir performans bekleyen Xiaomi hayranları, bu isteğini bir süreliğine daha ertelemek zorunda. Çünkü çeşitli iddialar gösteriyor ki Mi Note 13’de bu özelliği görebiliriz. 64 MP’de bir amiral gemisi telefon için gayet güzel. Piyasada hatırı sayılır akıllı telefonlar üreten şirketin çok daha iyisini yapacağı biliniyor. Sızdırılan özellikler arasında yonga setleri de dikkatleri üzerine çekmekte.

Gücünü Snapdragon’dan Alacak

Mi Note 11’de Snapdragon 780 G kullanılması bekleniyor. Ancak telefonun Pro sürümü için Snapdragon 870 kullanılması muhtemel. Sızdırılan bilgiler doğrultusunda telefonun 90 Hz OLED ekrana sahip olduğunu belirtelim. Ekran yenileme hızına olumlu bir etki edecektir.

Mi Note 11 Şarj ve Pil

Şarj ve pil üzerine yeni bir gelişme yaşanmadı. Xiaomi’nin yeni telefonu bu konuda benzer özelliklerle karşımıza çıkabilir. Hızlı şarj teknolojisinin pil ömrünü fazlasıyla tükettiği söylenmekte. Çeşitli araştırmalar da gösteriyor ki iki sene içerisinde pil kapasitesinin önemli bir kısmı kayboluyor. Telefonun şarjı hızlı bir şekilde bitiyor ve pil konusunda sıkıntılar yaşanıyor. Bu nedenle hızlı şarjın çok da fazla tercih edilmesi düşünülmemekte. Ortalama seviyede hızlı şarjın telefon adına daha iyi olacağı ve pil kapasitesini olağan seviyede dolduracağı ihtimaller arasında.

Telefon Ne Zaman Çıkacak?

Xiaomi’nin piyasaya sürmeye hazırlandığı telefon için çıkış tarihinden önce tanıtım tarihinin açıklanması daha doğru olacak. Sızıntıların ne kadar doğru olduğu merak ediliyor. Çünkü beklentilerin bir miktar karşılandığı Mi Note 11 satışa sunulacak. Belki de çok daha iyi özelliklere sahip ancak sızıntılara inanmak durumundayız. İddialar dahilinde telefonun ortaya koyacağı performans az çok belli. İşlemcisi ve diğer özelliklerine güvenen Xiaomi, kullanıcılarını hayal kırıklığına uğratmayacaktır.

Türkiye’de Satışa Sunulacak mı?

Mi Note 10 Türkiye’de satılıyor. Aynı şekilde Mi Note 11’in de ülkemizde satılması mümkün. Ortalama fiyatlar 5-6 bin TL arasında değişiyor. Dolayısıyla Mi Note 11 satışa sunulduğunda fiyatın birkaç bin TL fazla olması beklenebilir. Bu fiyata çeşitli vergiler ve satıcı kâr payı da eklendiğinde 7 bin TL’yi görecektir diye düşünüyoruz.