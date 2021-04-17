Ürün yelpazesi oldukça geniş olan Çinli teknoloji üreticisi Xiaomi, geçtiğimiz ay içerisinde ilk katlanabilir telefon modeli olan Xiaomi Mi Mix Fold akıllı telefon modelini tanımıştı.

Tanıtıldığı günden beri pazarlama stratejileri ve yakaladığı birçok başarı ile gündemden düşmeyen Xiaomi, bir dakika içerinde 40 binden fazla satın alım gerçekleştirdi.

Xiaomi şirketine ilk satışlarında 61 milyon dolar üzerinde gelir sağlayan akıllı telefon modeli, açıklanana göre saniye içerisinde 500 modelden fazla sattı. İlk üretim stokları ile büyük bir başarı sağlayan Xiaomi, kısa süre içerisinde yaşadığı bu başarıdan oldukça memnun gibi duruyor.

Xiaomi tarihinde ilk kez üretilen bu katlanabilir telefon modeli ayrıca Xiaomi imzalı en pahalı telefon olarak da bulunuyor. Şimdilik sadece Çin pazarı için satış yapan Xiaomi Mi Mix Fold modeline diğer pazarlardan da büyük ilgi gösteriliyor. Xiaomi’nin akıllı telefon modelini kısa bir süre içerisinde başta Avrupa olmak üzere diğer pazarlara da getirmesi bekleniyor.

Xiaomi Mi Mix Fold Oldukça İddialı Bir Başarı Yakaladı

Firmanın katlanabilir telefon modelinin fiyatları ise 12 GB RAM + 256 GB hafıza seçeneği 1.520 dolar, 12 GB RAM + 512 GB hafıza seçeneği 1.670 dolar etiketi ile geliyor. Seramik kasa ile gelen özel sürüm ise 16 GB RAM + 512 GB hafıza seçenekleri ile 2.000 dolar etiketi ile geliyor.