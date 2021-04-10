Güvenilir bir kaynağın yaptığı habere göre Xiaomi, yılın son yarısında bir başka katlanabilir telefon modeli daha tanıtacağından bahsediyor.

Ice Universe’ın tasarladığı katlanabilir telefon modeli olan Xiaomi Mi Mix 4, teknoloji kaynakları tarafından tam olarak bu tasarım çizgisi ile geleceğini düşünülüyor.

Xiaomi Mi Mix 4 telefon modelinin tasarımı aşağıdaki gibi gelebilir. Tasarım çizgisinden anlaşılabileceği gibi telefon modeli oldukça ince bir çerçeve ve ekran altı kamera ile gelecek. Görsel içerisinde Mi Mix 4’ün selfie kamerası gösterilmiyor fakat bildiğiniz gibi Xiaomi üst düzey modellerinin hepsinde bu teknolojiyi kullanıyor. Xiaomi Mi Mix 4, parmak izi sensörü konumlandırmasını da yine ekranın altında bulunduracak. Teknoloji sayfaları akıllı telefon modelinin bu tasarım ile gelme ihtimali çok gerçekçi buluyor.

İşlemci konusunda ise üstün performanslı Qualcomm Snapdragon 888 işlemcisinden gücünü alacağı tahmin edilen Xiaomi Mi Mix 4, tanıtılan diğer modellerde de olduğu gibi lensler ve batarya ömrü ile oldukça iddialı bir şekilde yolda bulunan bir model.

Xiaomi Mi Mix 4 Ülkemizde Satılabilir

Xiaomi Mi Mix 4 modeli için dedikodular arasında Qualcomm Snapdragon 888 işlemcisinin yanında firmanın üreteceği özel bir işlemci de ihtimaller dahilinde. Geçtiğimiz gün yapılan haberlere göre pazarın öncü isimlerinden Xiaomi ve OPPO kendi işlemci yongalarını üretmek isteyen şirketler arasına bulunuyor.