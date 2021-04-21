Xiaomi imzalı tanıtılan son akıllı bileklik modeli olan Xiaomi Mi Band 6 modeli, geçtiğimiz günlerde bir alışveriş sitesi üzerinden 597 TL fiyat etiketi ile satışa sunulmuştu. Fakat bu site üzerinde alınan akıllı bileklik modeli ülkemizde yurt dışından geliyordu.

Gün içerisinde gelen sevindirici habere göre artık ülkemizde resmi olarak satışa sunulan Xiaomi Mi Band 6 büyük bir satış kanalı üzerinden Türkiye’de satılmaya başlandı.

Serinin bir önceki modeli olan Xiaomi Mi Band 5 modeline göre biraz daha yüksek bir fiyat etiketi ile 449 TL’den satılan Xiaomi Mi Band 6 akıllı bileklik modelinin ilerleyen günlerde daha da ucuzlayacağı düşünülüyor. Güvenilir bir kaynağın haberinde ücretin 300 TL seviyelerine ineceği aktarılıyor.

Xiaomi Mi Band 6 akıllı bileklik modelinin yurt dışı fiyatlarından bahsetmek gerekirse NFC destekleyen model 42 dolar, NFC desteklemeyen model ise 35 dolar fiyat etiketi ile satışa sunulmuş durumda.

Xiaomi Mi Band 6 Akıllı Bileklik Modelinin Teknik Özellikleri

1,56 inç’lik dokunmatik ve renkli AMOLED panel ile gelen Xiaomi Mi Band 6 akıllı bileklik modeli pazardaki rakiplerine göre oldukça sevilen bir model.

NFC desteklerine göre iki farklı model olarak sunulan akıllı bileklik modeli, SpO2 gibi kandaki oksijen seviyelerinin ölçümünden birçok spor aktivitesini otomatik olarak algılayabiliyor. 125 mAh batarya ile gelen Xiaomi Mi Band 6, aktarılana göre 14 günlük bir kullanım süresi sunuyor.