Xiaomi Mi Band 5 modelini yeniledi ve Mi Band 6 olarak tanıtımını resmen yaptı. Eski sürüm Mi Band 5 modeli ile arasındaki farklara baktığımızda en bariz olanı ekranda olduğu görülüyor. Ekrandaki çerçevenin ortadan kaldırılmış olmasıyla Xiaomi Mi Band 6 modelinin ekran boyutu otomatikman 1,1 inç’den 1,56 inç’e büyütülmüş oldu. Xiaomi Mi Band 6 akıllı bileklik geliyor – İşte fiyatı ve özellikleri.

Honor’un yeni modelindeki gibi ekrandaki kenar çentiklerinin kaldırılması gerçekten görsel anlamda da iyi olmuş.

Xiaomi Mi Band 6 Özellikleri nedir?

326 PPI’lık 450 nit ekrana ile daha yüksek çözünürlük.

2 saatte tam doldurulabilen şarj ile 14 gün kullanabilme. 125 mAh pil.

Nabız sensörlü.

Geniş AMOLED ekran ile tam ve daha geniş ekrana sahip.

Ekranın alt bölgesine konuşlandırılmış Kapasitif kontrol tuşunun kaldırılması dikkat çekiyor.

Oksijen seviyesi ölçümü.

Opsiyonlu NFC desteği.

30 farklı spor modunu kaydedebilme.

6 aktiviteyi otomatik olarak algılayabilme özelliği.

5 ATM su basıncına kadar dayanabilme.

Xiaomi Mi Band 6 fiyatı ne kadar?

Cihazın iki sürümü (NFC’li olan ve olmayan) yeni çıktığı için Türkiye’ye henüz giriş yapmamıştır. Avrupa fiyatının 45 dolar dolaylarında olduğunu belirtelim. Bir önceki model Xiaomi Mi Band 5’in Türkiye fiyatı 289 TL civarında olduğunu hatırlatalım.