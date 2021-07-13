Xiaomi, amiral gemilerinde sınıf atlıyor. Yeni çıkaracağı Mi 12’nin özellikleri belli oldu. Cihazın en iyi amiral gemisi telefonu olma yolunda emin adımlarla ilerlediği görülüyor. Peki Mi 12 ne zaman çıkacak? Xiaomi Mi 12’nin çıkış tarihi ve fiyatı merak edilmekte. Aynı zamanda kamera özellikleri de göz doldurmaya devam ediyor. Xiaomi Mi serisi daima güçlü özellikleri ile dikkatleri üzerine çekmişti. Şimdi ise çıta iyice yukarıya çıktı. Çinli şirketin yeni telefonuna ait verileri paylaşıyoruz. Xiaomi’nin şu ana kadar ki en kaliteli amiral gemisi ile karşılaşıyor olabilirsiniz. O yüzden her bir detay büyük önem taşıyor. İşte Mi 12 ile ilgili bilinmeyenler…

Mi 12 Özellikleri

Mi 12’nin ekran yenileme hızı 120 HZ’e kadar performans gösterecek. Ayrıca kamera özellikleri bakımından da güçlü sonuçlar elde ettiler. 200 MP’ye sahip fotoğraf sensörü ile çekim kalitesi çok daha fazla artacak. Ayrıca pil kapasitesi ve şarj gücü ile yine farkını ortaya koyacak. Hızlı şarj teknolojisinden faydalanacağı biliniyor. 100 W’lık hızlı şarj ile telefonunuzun şarjı hızlı bir şekilde dolacak. Bunun yanı sıra çift 100 W şarj teknolojisinin kullanılması da Xiaomi tarihi açısından bir ilki gerçekleştirecek. İşlemci gücünü Quallcom Snapdragon 895’ten alacak olan Xiaomi, bu bağlamda yeni telefonun ne kadar da etkili olduğunu herkese gösterecek. Güçlü bir işlemci seçimi yaptığını belirtelim. Mi Note 11’den daha kaliteli bir telefon olacağı kesin. Açıklanan teknik özellikleriyle de bunu kanıtlıyor.

Mi 12 Ne Kadara Satılacak?

Mi 12’nin fiyatı henüz belli olmadı. Ancak telefonun daha önceki modellerinde olduğu gibi uygun fiyatla satılması bekleniyor. Böylelikle amiral gemisi büyük ilgiyle karşılaşacak. Ancak amiral gemisi olması nedeniyle Türkiye’deki satış fiyatı astronomik seviyelere ulaşabilir. İlk satış yeri haliyle Çin olacak. Daha sonra çeşitli ülkelerde de satışa sunulacak. Türkiye’ye gelmesi 2022’nin ilk aylarına sürebilir.

Xiaomi M12 Çıkış Tarihi

Telefonun çıkış tarihiyle ilgili 2021 yılının son ayları şeklinde iddiada bulunuldu. Muhtemelen Kasım veya Aralık ayında çıkacak. Ancak diğer ülkelere ulaşması biraz zaman alabilir. Çin ve Hindistan öncelikli çıkacağı düşünülüyor. Söz konusu telefonun özellikleri nedeniyle yüksek bir talep alması da muhtemel. Xiaomi, yine fiyat ve performansı bir arada sunarak devrim niteliğinde bir satışa imza atabilir. Dünyanın en büyük üçüncü akıllı telefon üreticisi için fazlasıyla güzel bir cihaz bizleri bekliyor olacak. Umarız ki sürpriz niteliğinde bir gelişme ile karşılaşmayız. Şirketin çip ve çeşitli parça tedarik sıkıntısı yaşamadığı biliniyor. En azından bu cihaz için yaşanmaması ümit edilmekte.