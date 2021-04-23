Çin merkezli teknoloji üreticisi Xiaomi Mi 11X modellerini duyurdu.

Şimdilik sadece Hindistan pazarı için tanıtılan Xiaomi Mi 11 X ve Xiaomi Mi 11X Pro modelleri oldukça tanıdık tasarımlar ile geliyor.

Mi 11X Qualcomm Snapdragon 870’den gücünü alırken Mi 11X Pro modeli ise Snapdragon 888 işlemcini kullanıyor.

İki modelin de ortak özelliklerinden bahsetmek gerekirse ikisi de 6,67 inç’lk 2400X1080 piksel 120 Hz ekran yenileme hızlı 1.300 nit’lik AMOLED panel Gorilla Glass 5 üzerine kurulu ekran ile geliyor.

Yine iki model de 20 MP selfie kamerası ve 33 W hızlı şarjı destekleyen 4.520 mAh batarya kapasitesi ve Android 11 işletim sistemi ile ortak özelliklerde geliyor.

Arka kamera konusunda az da olsa farklılık gösteren modellerden Xiaomi Mi 11X modeli 48 MP ana + 8 MP ultra geniş açı + 5 MP makro kameralar lensler ile geliyor.

Xiaomi Mi 11X Pro modeli sadece 48 yerine 108 MP değerinde ana kamera ile geliyor.

Her iki akıllı telefon modeli de parmak izi sensörlerini yan tarafında fiziksel olarak geliyor.

Xiaomi Mi 11X ve Xiaomi Mi 11X Pro Modelleri Ülkemizde Satışa Sunulmayacak

Bu iki modelin sadece Hindistan pazarı için özel tanıtıldığı aktarılıyor. Fakat Xiaomi modelleri farklı isimlendirmeler ile farklı pazarlara sunabilir.

Mi 11X modelinin 6 GB RAM + 128 GB hafızalı seçeneğinin 400 dolar, Mi 11X Pro modelinin de 8 GB RAM + 128 GB hafızalı seçeneğinin 533 dolar fiyat etiket ile geleceği aktarılıyor.