Ürün yelpazesi oldukça geniş olan Çin merkezli teknoloji üreticisi Xiaomi’nin Mi 11 ailesi; Mi 11, Mi 11 Lite, Mi 11 Pro ve son olarak Mi 11 Ultra modellerinden oluşuyor.

Bu modeller arasına eklenecek olan yeni Xiaomi Mi 11X modeli 23 Nisan tarihinde duyurulacak. Tanıtıma bu kadar kısa bir üre kalmışken model hakkında yeni bilgiler gelmeye devam ediyor.

Aktarılana göre Xiaomi Mi 11X iki modelden oluşacak. Redmi K40 ve Redmi K40 Pro Plus modellerinin temellerini kullanacak olan Xiaomi yeni Mi 11X ve Mi 11X Pro akıllı telefon modellerini tanıtacak. Xiaomi, Redmi K40 ve K40 Pro Plus modellerini başka ülkelere POCO F3 ve Mi 11i adında satışa sunmuştu. Xiaomi’nin bu stratejisinin altında satışları düşen markalarının gücünü artırmak yatıyor.

Paylaşılan son detaylara göre akıllı telefon modelleri 8 GB RAM + 128 GB hafıza ve 256 GB hafıza seçenekleri ile sunulacak.

Xiaomi Mi 11X İlgi Toplamışken Ülkemize Hangi Mi 11 Modeller Gelebilir?

Xiaomi tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmasa da bazı Mi 11 modellerine ek olarak POCO modelleri de gelecek.

Xiaomi Mi 11, Mi 11 Lite, POCO X3 Pro ve POCO F3 modelinin çok kısa bir süre içerisinde ülkemizde satışa sunulacağı tahmin ediliyor.