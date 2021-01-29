Geçtiğimiz ay Çin pazarında piyasaya tanıtılan Xiaomi Mi 11 için küresel lansman tarihi belli oldu. Bugün duyurulan raporlara göre Xiaomi’nin yeni amiral gemisi telefonu 8 Şubat tarihinde dünya genelinde satışa çıkacak. İşte detaylar…

Son yılların gözde akıllı telefon markası Xiaomi yeni amiral gemisi telefonu için küresel çıkış tarihini kamuoyuna açıkladı. Geçtiğimiz ay yalnızca Çin pazarında raflara gelen Mi 11’in 8 Şubat tarihinden itibaren dünya genelinde piyasaya sunulacağı ifade edildi. Üst düzey pek çok cihaza kafa tutacak teknik özelliklere sahip model için şimdi resmen sayılı günler kaldı.

Mavi, Siyah ve Beyaz olmak üzere Çin’de üç farklı renk seçeneğiyle listelenen Xiaomi Mi 11’in fiyatı farklı varyantlar halinde satılıyordu. Bunlardan ilki 8+128 GB’lık sürümüyle 3.999 Yuan, ikincisi 8+256 GB versiyonuyla 4.299 Yuan ve en yüksek kapasiteli olan 12+256 GB’lık varyantıyla 4.699 Yuan karşılığında listelenmekteydi. Fakat cihazların uluslararası pazarda ne fiyatlardan alıcı karşısına ulaşacağı henüz bilinmemekte.

Başta Samsung Galaxy S21 serisi olmak üzere piyasadaki tüm üst düzey akıllı telefonlara kafa tutmaya hazırlanan Xiaomi Mi 11 telefonu lansman günü için sabırla bekliyor. Muhtemelen online olarak yayınlanacak lansmana dünyanın her noktasından ulaşılabileceği tahmin edilmekte.

Xiaomi Mi 11 Teknik Özellikleri