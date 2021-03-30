Diğer modellerine kıyasla fiyat olarak daha ucuz olması beklenen modelin özelliklerine geçmeden önce telefonun bir fiyat – performans alanında yarışacağını söyleyelim.

Çin menşeli Xiaomi rakiplerine karşı önde olabilmek için durmadan çalışıyor. Şimdi de yeni modeli Mi 11i modelini tanıttı. Xiaomi’nin amiral gemisi Mi 11i resmi olarak tanıtıldı: işte özellikleri. Daha önce Mi 11 ultra , Mi 11 Pro, Mi 11 Lite 4G, Mi 11 Lite 5G modellerini tanıtan Xiaomi daha önce Redmi K40 Pro olarak tanıttığı modelini dünyaya duyurmadan önce Xiaomi Mi 11i olarak değiştirdi.

Xiaomi Mi 11 i yeni akıllı telefon özellikleri nedir?

Boyutları: 7.8 x 76.4 x 163.7 mm ve 6,67 inç.

Malzeme: Metal arka kapak ve metal yan çerçeveler.

Çözünürlük: Full HD+ 120 Hz AMOLED ekrana sahip.

Batarya ve şarj: Hızlı şarj özelliğini 33W ile gerçekleştirebilen cihazın 4520 mAh bataryaya sahip olduğunu söyleyelim. USB Type-C tipi şarj kablosu.

Dayanım: Gorilla Glass IPXX sertifikalı.

Max Frekans: 2840 mHz.

CPU: 64 Bits.

Çekirdek: Core 8.

İşlemci: Snapdragon 888.

RAM: 8 GB. LPDDR4x.

Dahili depolama: 128 GB veya 256 GB seçenekleri mevcut.

Arka Kamera: 108 MP’lik ana kamera, 8 MP ultra geniş açıya sahip 2. kameranın yanında 5 MP’lik de ultra 3. bir kamerayla dolatılmış.

Ön Kamera: 20 MP’lik ön kamera telefonun ortasındaki nokta çentikte yer almakta.

Xiaomi Mi 11i Fiyatı ne kadar?

Depolama alanına göre fiyat seçenekleri mevcuttur.

128 GB dahili depolama alanı tercih edilirse, 649 Euro .

alanı tercih edilirse, . 256 GB dahili depolama alanı tercih edilirse, 699 Euro.

olarak belirlenmiş durumdadır.