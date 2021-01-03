Teknoloji temalı bir YouTube kanalı Xiaomi Mi 11 ile iPhone 12 Pro Max telefonlarını Wi-Fi hızı bakımından birbirleriyle karşılaştırdı. Yapılan araştırmada Mi 11’in iPhone’u ezici bir üstünlükle geride bıraktığı gözlendi. İşte detaylar…

Sparrow News isimli bir YouTube kanalı, çektiği teknoloji odaklı videolara bir yenisini daha ekledi. Karşılaştırma videoları ile tanınan içerik üreticisi, Xiaomi’nin yakın bir zaman önce duyurduğu ilk Wi-Fi 6E yönlendiricisi olan AX6000’i kamera karşısında test etti.

Bir futbol sahasında test edilen Wi-Fi yönlendiricisi için yönlendirici sahanın tam merkezine konumlandırıldı. Xiaomi Mi 11 ve iPhone 12 Pro Max ise yönlendiriciden uzak iki farklı noktaya yerleştirildi. Akıllı telefonlar aşamalı bir şekilde farklı yerlere hareket ettirildi ve ortaya çıkan sonuçta Mi 11, 12 Pro Max’e göre çok daha başarılı bir hız oranı kaydetti.

Xiaomi AX6000’in Özellikleri ve Çıkış Tarihi

Bilmeyenler için Xiaomi AX6000 yönlendirici aleti 512 MB RAM kapasitesi ve aynı anda 248 cihaza kadar destek veren yapısıyla güçlü bir seçenek oluşturdu. Ürünün bant genişliği ise 800 Mbps olarak paylaşıldı. 8 Ocak’ta resmen piyasaya çıkacak yönlendiriciyi şu anda piyasada merakla bekleyen birçok tüketici bulunurken, Mi 11‘in ise Çin pazarında şimdi halihazırda satışlarının devam etmekte olduğunu hatırlatmak isteriz.

Peki ya siz Xiaomi’nin bu üstün Wi-Fi performansı ve son model iPhone’u geride bırakması hakkında neler düşünüyorsunuz? Lütfen fikirlerinizi ve görüşlerinizi bizler ile yorumlar bölümünden paylaşın.