Çin merkezli, ürün yelpazesi oldukça geniş olan teknoloji üreticisi Xiaomi, amiral gemi modeli olan Xiaomi Mi 11 ve Xiaomi Mi 11 Lite modelleri resmen ülkemize getirdi.

Xiaomi imzası taşıyan ve ülkemize gelen en yeni modeller olan Mi 11 ve Mi 11 Lite daha önce dediğimiz gibi yüksek bir fiyat etiketine sahip.

Şimdilik sadece büyük bir alışveriş kanalı üzerinden satışa sunulan modeller ilerleyen günlerde daha da geniş kanallardan satışa sunulabilir.

Xiaomi’nin uzun zaman önce tanıttığı amiral gemi modeli olan Mi 11 modeli ülkemizde iki farklı hafıza seçeneği ile sunuluyor.

Burada 128 GB hafızalı seçenek 9.999 TL fiyat etiketi ile gelirken 256 GB hafızalı sürüm ise 10.499 TL etiketi ile geliyor.

Mi 11 ailesinin en uygun fiyatlı üyesi olan Xiaomi Mi 11 Lite modeli ise ülkemizde sadece tek sürüm olarak sunulmuş durumda.

128 GB hafızalı Xiaomi Mi 11 Lite akıllı telefon modelinin fiyat etiketi ise 4.299 TL olarak belirlenmiş durumda.

Xiaomi Türkiye resmi garantisi ile satılan akıllı telefon modelleri için Xiaomi tarafından belirlendiğini de söylemeden geçmeyelim.

Xiaomi Türkiye konu hakkında şu açıklamaları yaptı;

“En güncel teknolojileri en adil fiyatlarla kullanıcılarıyla buluşturan küresel teknoloji lideri Xiaomi’nin büyük heyecan uyandıran amiral gemisi telefonları Mi 11 ve Mi 11 Lite’ın Türkiye satışı başladı.

Kullanıcıların film stüdyosunu cebinde taşımasına olanak veren özelliklerle donatılan Mi 11 9.999 TL’den, ultra ince yapısı ve güçlü bataryasıyla yeni bir dinamik yaratan Mi 11 Lite da 4.299 TL’den başlayan fiyatlarla satılacak.

Aynı zamanda sadece Hepsiburada alışverişlerine özel Mi 11 tercih eden kullanıcılara Mi Watch, Mi 11 Lite alan kullanıcılara ise Mi True Wireless Earphones 2 Basic hediye edilecek.”