Bildiğiniz gibi Xiaomi ülkemizde kendi imzasını olan modelleri dışında birçok alt markaları ile de resmi garanti ile satış yapıyor.

Bugüne kadar ülkemizde amiral gemi modellerini pek getirmeyen Xiaomi, en son MIUI ROM sayfasına Xiaomi Mi 11 ve Mi 11 Ultra modellerini eklemişti.

Geçtiğimiz günlerde ilk olarak bu sayfada kendini gösteren ve tanıtılan modeller olan POCO X3 Pro ve POCO F3 modellerinden sonra bir ihtimal ülkemize gelme ihtimali artmıştı.

Bugün ise Xiaomi resmi kanallarının açıklamasına göre Xiaomi Mi 11 Ultra ve Pro modelleri Avrupa pazarları için 11 Mayıs itibar ile sergilenmeye başlanacak.

Bu da Avrupa pazarı ile aynı anda ya da daha sonra ülkemizde de satışa sunulabileceğini akıllara getiriyor. Ülkemizdeki MIUI ROM sayfasında sergilenen Xiaomi Mi 11 Ultra modelinin dışında Mi 11 ve Mi 11 Lite modelleri de var.

Henüz Xiaomi Türkiye resmi kanalları akıllı telefon modelleri ile ilgili bir açıklama yapmadı. Mi 11 ailesinin aynı gün ülkemizde geleceği düşünülüyor.

Xiaomi Mi 11 Ultra Yüksek Fiyat Etiketli Olacaktır

Akılı telefon modelinin Avrupa pazarı için belirlenen fiyatı 1.200 euro olarak gözüküyor.

Burada sadece kur çevirisi ile 12 bin TL olarak gelen ürünün ülkemizdeki vergilendirmeler sonrası 15 bin TL gibi yüksek bir fiyat etiketine çıkacağı düşünülüyor.