28 Aralık tarihinde piyasaya çıkacak Xiaomi Mi 11 serisi Corning Gorilla Glass Victus teknolojisi ile korunacak. Bu ekran koruma sistemini ilk deneyimleyecek telefonlardan biri olacak yeni amiral gemisi cihazları, aynı zamanda Snapdragon 888 yonga setini de yine ilk defa donanımında taşıyacak telefon olarak öne çıkacak. Tüm bu bilgiler bugün resmen şirket tarafından doğrulanmış bulunuyor!

Xiaomi Mi 11 telefonları çıkış tarihi itibariyle 28 Aralık 2020 tarihinde piyasaya sunulacakken, heyecan ile beklenen cihaz aynı zamanda pek çok ilke de imza atmış olacak. Xiaomi’nin diğer amiral gemisi telefonlarından kolaylıkla sıyrılacağı düşünülen yeni seri, olağanüstü donanım özellikleri sayesinde çıtayı gerçekten başka bir noktaya taşıyacak. En azından şirketin inancı şimdilik bu yönde…

Dünyada ilk kez Qualcomm Snapdragon 888 yonga seti kullanılacak telefon serisi olan Xiaomi Mi 11, ekran koruması için de özel bir durum içerecek. Xiaomi’nin CEO’su Lei Jun tarafından açıklanan resmi bilgiler doğrultusunda cihazın camı Corning Gorilla Glass 7 (Victus) modülü ile sağlama alınacak. Corning’in yeni cam korumasından faydalanacak ilk cihazlardan biri Mi 11’den başkası olmayacak!

Corning Gorilla Glass Victus, 100 Kg’a Kadar Ağırlığa Dayanabilecek!

Sıradan bir yükseltme olarak değil, gelişmiş bir yeni nesil cam güvenliği koruması olarak tanımlanan Corning Gorilla Glass Victus, düşmeye ve çizilmeye karşı olağanüstü bir dayanıklılık sergileyecek. Şimdiye kadar geliştirilen en sağlam cihaz olma yolunda değerlendirilen bu teknoloji, 100 kilogram yüke karşı herhangi bir hasar almadan dayanıklılığını konuşturacak.

Farkında olmayanlar için eski teknolojilerin oranı genellikle 20 kilogramdan fazlasını desteklememektedir. Bunun yanı sıra çizilmeye karşı direncin de 2 kat arttırılacağı ve düşme direncinin 1,5 kat artış göstereceği de belirtiliyor.