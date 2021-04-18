Ülkemizde de satışa sunulacağı tahmin edilen Xiaomi Mi 11 amiral gemi modelinin DxOMark’tan 120 puan alabildi. Diğer akıllı telefon modelleri ile listede oldukça geriye düşen amiral gemi, herkesi şaşırtmış durumda.

Qualcomm Snapdragon 888 işlemcisinden gücünü alan amiral gemi modelinin bu denli düşük bir puan almasının altında tam olarak ne yatıyor? Xiaomi Mi 10 Pro modelinden bile düşük alan Mi 11, yakınlaştırma kısıtlaması ile düşük puan almış gibi gözüküyor.

Akıllı telefon modelinin üç farklı kamera lensleri bulunuyor ve genel skor olarak yine oldukça yüksek bir başarı yakalayan telefonun özel bir periskop kamerası olmadığı ve yakınlaştırma özellikleri telefona dezavantaj olarak geri dönüyor. Xiaomi Mi 11 akıllı telefon modelinde özel olarak konumlandırılmış ve görev yapan bir telefoto kamerası yer almıyor.

Xiaomi Mi 11 Düşük Puan Alırken Listede Lider Kim?

Sonuçları ile teknoloji severleri üzen akıllı telefon modeli Huawei Mate 30 Pro modelinin de altında bir skor almış durumda. DxOMark kamera performanslarının lider modeli ise yine Xiaomi imzalı geçtiğimiz haftalarda tanıtılan Xiaomi Mi 11 Ultra modeli olarak gözüküyor. Bir diğer Xiaomi modeli olan Xiaomi Mi 10 Ultra modeli ise listede dördüncü olarak gözüküyor.

Xiaomi Mi 11 Dışında Ülkemize Hangi Xiaomi Modelleri Gelebilir?

Xiaomi tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmasa da bazı Mi 11 modellerine ek olarak POCO modelleri de gelecek.

Xiaomi Mi 11, Mi 11 Lite, POCO X3 Pro ve POCO F3 modelinin çok kısa bir süre içerisinde ülkemizde satışa sunulacağı tahmin ediliyor.