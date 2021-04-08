Hatırlatmak adına geçtiğimiz haftalarda Xiaomi Mi 11 amiral gemi modeli Türkiye MIUI Global ROM sayfasına eklenmişti. Bu listeye POCO X3 Pro modeli de eklenmişti.

POCO tarafından F3 akıllı telefon modeli ile tanıtılan POCO X3 Pro, ülkemizde POCO F2 Pro, POCO M3 ve POCO X3 NFC modelleri arasına eklenecek bir modelin olabileceği konuşuluyor. Gün içerisinde Xiaomi Mi 11 Lite akıllı telefon modeli de aynı liste arasına eklenmiş durumda. Bu sayfaya eklenen bu üç modelinde ülkemizde satışa sunulacak modeller olabileceği düşünülüyor ve bu kullanıcı ve teknoloji gündemini şimdiden heyecanlandırmış durumda.

Listeye eklenen modellerin ülkemizde satılan modeller olduğu biliniyor fakat bu bilgi kesin doğruluk payı içermiyor çünkü Xiaomi Türkiye tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmış durumda değil.

Aşağıda Xiaomi Mi 11 ve Mi 11 Lite modellerinin tasarım çizgilerinin neredeyse aynı olduğu gözüküyor. Hatırlatmak adına Xiaomi Mi 11, Xiaomi tarafından uzun bir süre önce tanıtılmıştı ve Qualcomm Snapdragon 888 işlemcisi ile oldukça iddialı bir model olarak kendini gösteriyor. Xiaomi Mi 11 Lite modeli ise geçtiğimiz haftalarda Mi 11 Pro ve Mi 11 Ultra modeller ile birlikte tanıtılmıştı fakat diğer modellerin ülkemizde tanıtılmasına pek ihtimal verilmiyor.

Xiaomi Mi 11, Mi 11 Lite ve POCO X3 Pro Oldukça İddialı Modeller

Amiral gemi modeli olan Xiaomi Mi 11 modelinin ülkemizde 9 bin TL’ye yakın bir etiket ile satılacağı düşünülüyor. Xiaomi Mi 11 Lite ve POCO X3 Pro modelinin çok daha uygun bir fiyat stratejisi ile satılabileceği düşünülüyor.

Hatırlatmak adına ülkemizde bir fabrikası da olan Xiaomi, ülkemizde üretilen akıllı telefon modellerini çok daha uygun fiyatlarda satılabileceğini aktarmıştı.