Geçtiğimiz aylarda Çin pazarında tanıtılan Xiaomi Mi 11 telefonu şimdi nihayet küresel lansman gerçekleştirdi. Cihazın teknik özelliklerine bakıldığında Çin’deki versiyonuyla global sürümü arasında ufak tefek farklar olsa da fiyat etiketi itibariyle ciddi bir artış olduğu gözlendi.

Xiaomi’nin Aralık ayında piyasaya sürdüğü Mi 11 modeli Çin pazarında tüketicilerin huzuruna çıkmıştı. Qualcomm Snapdragon 888 yonga seti kullanılarak geliştirilen ilk akıllı telefon olma özelliğini de elinde bulunduran model, artık nihayet küresel pazar için bir lansman gerçekleştirdi. Çin’deki versiyona göre teknik özellikler arasından küçük bazı farklılıklar dikkat çekerken, yepyeni renk seçeneklerinin geleceği vurgulandı.

Xiaomi Mi 11 Özellikleri

Ekran: 6,81 inç AMOLED

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 888

RAM: 8 GB ya da 12 GB

Depolama: 128 GB ya da 256 GB

Arka Kamera: 108 MP + 13 MP + 5 MP

Ön Kamera: 20 MP

Batarya: 4.600 mAh + 55W hızlı şarj

İşletim Sistemi: Android 11 tabanlı MIUI 12.5

Çin’deki versiyona göre çeşitli farklar içeren Xiaomi Mi 11 cihazı 12 GB RAM + 256 GB’lık bellek kapasitesi ile farklı bir varyant içeriyor. 120Hz yüksek ekran yenileme hızıyla çalışan model 55 watt‘a kadar hızlı şarjı desteklerken 4,600 mAh‘lık geniş pil ömrüyle uyumlu hale getiriliyor. Şahane bir mobil fotoğrafçılık deneyimi sağlayan telefon 108 MP‘lık ana kamerayla gelirken, ön tarafta ise 20 MP tekli selfie kamerası lensi barındırıyor.

Xiaomi Mi 11 Fiyatı

Çin’de yaklaşık 500 Euro’luk fiyatıyla temel varyanta sahip olan cihaz Avrupa pazarında aynı özelliklerle 799 Euro’dan açılışını yapıyor. 26 Şubat tarihinde ön siparişleri başlayacak ve Mart ayında resmen satışlara girecek cihaz mavi, siyah ve beyaz renklerin yanı sıra başka renklerle de piyasaya gelebilir diye düşünülüyor.