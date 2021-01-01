Xiaomi’nin yeni amiral gemisi akıllı telefonu Mi 11 bugün itibariyle Çin pazarına resmen giriş yaptı. Snapdragon 888 yonga seti ile geliştirilen ilk telefon olma özelliğini de elinde bulunduran yeni cihaz, ilginç özellikleriyle günlerdir tüketiciler tarafından ilgiyle bekleniyordu. Nihayet cihazın satışları başladı ve Xiaomi daha ilk dakikalardan büyük bir kar elde etmeyi başardı.

Dünyanın ilk Qualcomm Snapdragon 888 SoC kullanan akıllı telefonu olan Mi 11, 28 Aralık tarihinde Xiaomi tarafından resmen duyurulmuştu. Olağanüstü kamera kurulumu, kullanışlı ekran yapısı ve şık tasarımı ile dikkat çeken cihaz 1 Ocak 2021 itibariyle ilk resmi satışlarına başladı. Çin’in yerel saatlerine göre 00:00’da raflara gelen telefon ortaya çıkan verilere göre ilk beş dakika içerisinde 350.000 adet sattı. Xiaomi’nin henüz şimdiden geliri 1.5 milyar Yuan’ı aştı. Bu da yaklaşık olarak 229 bin Dolar gibi bir ücrete tekabül etmektedir.

Xiaomi Başkan Yardımcısı olarak görev alan Zeng Xuezhong bu verileri Çin’in sosyal medya uygulaması Weibo üzerinden yayınladı. 5 dakika içerisinde 350 bin birim satmayı başaran telefon için iyi bir satış rakamı elde edeceği zaten tahmin edilen bir gerçekti. Zira SD888 yonga seti ve Corning Glass Victus ekran koruma teknolojisi gibi ayrıcalıklı donanımlar ilk defa bu cihazda kullanılmış; donanım özellikleri bakımından kullanıcılara pek çok avantaj sağlayacak bir model yaratılmıştı. Dolayısıyla mükemmel başlayan Mi 11 satışları şirketi pek de şaşırtmadı. Hatta cihazın kısa sürede stokları tüketeceği ihtimali değerlendirildi.