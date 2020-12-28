Dünyada ilk kez Qualcomm Snapdragon 888 yonga seti kullanılarak geliştirilen Xiaomi Mi 11 telefonu bugün resmiyet kazandı. 108 MP ana kameraya sahip üçlü kamera ile gelen telefon olağanüstü özellikleri sayesinde hayranlık uyandırdı. İşte Mi 11’in açıklanan tüm detayları…

Bugün beklenildiği üzere Xiaomi Mi 11 tasarımı, fiyatı, özellikleri ve diğer merak edilen tüm detayları ile duyuruldu. Mi 10’un halefi niteliğindeki bu cihaz 120Hz ekran yenileme hızına sahip 6,81 inçlik AMOLED QHD+ ekranıyla hayranlık yarattı. Muazzam bir cam koruma teknolojisi olan Corning Gorilla Glass Victus ile güçlendirilen model, HDR10+ desteği vermeyi de ihmal etmedi.

Xiaomi Mi 11 Özellikleri

Ekran: 6,81 inç inç QHD+ 120 Hz AMOLED

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 888

RAM: 8 GB ya da 12 GB

Depolama: 128 GB ya da 256 GB

Arka Kamera: 108 MP + 13 MP + 5 MP

Ön Kamera: 20 MP

Batarya: 4.600 mAh

İşletim Sistemi: Android 11 tabanlı MIUI 12.5

12 GB’a kadar LPDDR5 RAM kapasitesi oluşturan Mi 11, 256 GB UFS 3.1 depolama alanına izin veriyor. Qualcomm Snapdragon 888 5G SoC ile geliştirilen ilk telefon olma özelliğine de sahip bu model, Android 11 tabanlı MIUI 12.5 arayüzü ile açılıyor.

Gelelim en çok merak edilen kamera modülü kısmına… 108 MP f / 1.85 diyafram aralığına sahip birincil kamerayla gelen Mi 11, buna ek olarak 13 MP ve 5 MP‘lık iki lens daha ekliyor. Ön kamerada ise 20 MP’lık bir adet mercek bulunmakta. Güvenlik odaklı bir ekran içi parmak izi sensörüne yer verilen cihazda 4.600 mAh pil kapasitesine ek olarak 55W kablolu şarj desteği sağlanıyor. Ayriyeten bunun yanı sıra 50W kablosuz şarj ve 10W ters kablosuz şarj hizmeti de bulunmakta.

Xiaomi Mi 11 Fiyatı

Mavi, Siyah ve Beyaz olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile gelen Xiaomi Mi 11 satış fiyatı itibariyle üç farklı kombinasyona sahip. 1 Ocak’ta Çin’de resmen satışları başlayacak cihazın fiyatları şöyle: