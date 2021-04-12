Çinli üretici ilk olarak Xiaomi Mi 11 amiral gemi modelini tanıtmıştı. Sektördeki alım gücünü kontrol etmek için tanıtılan bu model sonrasında aileye geçtiğimiz ay Mi 11 Lite, Mi 11 Pro ve Mi 11 Ultra modeli de eklenmişti.

Bu modeller arasında Mi 11, Mi 11 Lite modellerinin de Türkiye ihtimali bulunuyor.

İşte bu Mi 11 ailesine yeni bir Xiaomi Mi 11X modeli de eklenecek gibi duruyor. Resmi tanıtım tarihinin 23 Nisan olacağı düşünülen Xiaomi Mi 11X akıllı telefon modeli sadece Hindistan’a özel bir model olacak gibi görünüyor.

Xiaomi Mi 11X serisinin birkaç modelden oluşabileceği de ihtimaller dahilinde. Teknoloji kaynakları serinin iki farklı seriden oluşacağını iddia ediyor. Bu modellerin Redmi K40 ve K40 Pro modellerinin temellerini kullanarak Mi 11X ve Mi 11X Pro olarak tanıtılacağı düşünülüyor fakat dediğimiz gibi bunlar henüz resmilik kazanmış durumda değil.

Xiaomi bu tarz gelişmeleri sıkça yapan bir şirket ve önceki modellerde de yaptığı gibi bazı modelleri başka alt firma isimleri ile farklı pazarlara sunabiliyor.

Xiaomi Mi 11X İlgi Toplamışken Ülkemize Hangi Mi 11 Modeller Gelebilir?

Xiaomi tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmasa da bazı Mi 11 modellerine ek olarak POCO modelleri de gelecek.

Xiaomi Mi 11, Mi 11 Lite, POCO X3 Pro ve POCO F3 modelinin çok kısa bir süre içerisinde ülkemizde satışa sunulacağı tahmin ediliyor.