Bugün yayınlanan bazı raporlar doğrultusunda Xiaomi Mi 11 çıkış tarihi itibariyle 29 Aralık 2020’de resmen tanıtılacak. Xiaomi’nin yeni amiral gemisi telefonu başlangıçta yüksek olasılıkla yalnızca klasik sürümüyle piyasaya sunulurken; bir ihtimal Mi 11 Pro ve serinin diğer modellerinin de duyurulması beklenebilir. Ancak lansmanın küresel çapta mı olacağı yoksa yalnızca Çin’i mi kapsayacağı şimdilik bilinmemekte.

Buna benzer raporlar ile daha önce de karşılaşmış ve Mi 11’in Aralık ayı içerisinde tanıtılacağını içeren birtakım sızdırma haberleri görmüştük. Ancak tabii ki de şirketten resmi bir bilgi gelmediği için bunlar yalnızca iddia olarak kalmıştı. Şimdi ortaya çıkan bu güvenilir detay, bizlere Xiaomi’nin gerçekten de yeni amiral gemisini yakın zaman içinde tanıtabileceğini düşündürmeye başladı. Eğer iddianın bir karşılığı varsa ve Xiaomi 29 Aralık’ta Mi 11’i tanıtırsa, cihazın aynı gün satışa çıkma ihtimali de epeyce yüksek.

Xiaomi şirketinin CEO’su Lei Jun, bu ay piyasaya çıkan Qualcomm Snapdragon 888 amiral gemisi ile üretilecek ilk telefon modelinin Mi 11 olacağını açıkça beyan etmişti. Bu doğrulanmış bilginin dışında cihazla ilgili bazı iddialar, modelin dörtlü kamera kurulumu ile destekleneceğini ifade ediyor. Bunlar 108 MP birincil kamerayla başlarken, modülde 13 MP ultra geniş ve 5 MP makro kameralar olacağı düşünülüyor.

120 Hz ekran yenileme hızı ile gelmesi beklenen cihaz 55 watt hızlı şarj sistemi ile gelirken, bunu 4,780 mAh pil kapasitesi ile eşleştiriyor. Android 11 işletim sistemiyle çıkacak telefonun MIUI 12.5 arayüzüyle açılması muhtemel.