Xiaomi’nin mükemmel bir şekilde büyüyen başarılı Mi 10 serisi, bugün yeni üyesine kavuştu. Xiaomi Mi 10i şimdi resmen Hindistan pazarında resmiyet kazanırken, beklenen cihazın tasarımı, özellikleri ve fiyatı gibi merak edilen ana unsurlar da öğrenildi.

6,67 inçlik LCD FHD+ çözünürlüğe sahip ana ekranı ile tasarlanan Mi 10i, 120Hz ekran yenileme hızı güçlendirildi. HD video izleme keyfinizi desteklemek adına HDR10+ desteği kazandırılan cihaz Widevine L1 sertifikası sayesinde üst çıtalara yükseldi.

Xiaomi Mi 10i Teknik Özellikleri

Ekran: 6.67 inç IPS + 120 Hz yenileme hızı

6.67 inç IPS + 120 Hz yenileme hızı İşlemci: Snapdragon 750G SoC

Snapdragon 750G SoC RAM: 6/8 GB

6/8 GB Dahili Depolama Alanı: 64/128 GB

64/128 GB Batarya: 4.820 mAh + 33W hızlı şarj desteği

4.820 mAh + 33W hızlı şarj desteği Arka Kamera: 108 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP

108 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP Ön Kamera: 16 MP

Arka kasasında yuvarlak kamera modülünün içerisinde 108 MP ISOCELL HM2 sensörü barındıran telefon, buna ek olarak bir adet 8MP’lık ultra geniş açılı ve iki adet 2MP’lık lensler dahil etti. Ön tarafta ise orta üst kısma yerleştirilmiş delik çentik içerisinde 16MP’lık bir mercek bulunmakta. Qualcomm Snapdragon 750G yonga seti ile müthiş bir oyun telefonu olmaya hak kazanan model, işlemcisinin isminin sonundaki G’yi Gaming kalıbından alıyor. Böylelikle ortaya neredeyse kusursuz bir kullanıcı deneyimi imkanı çıkıyor!

Xiaomi Mi 10i Fiyatı

Üç farklı renk seçeneği ile gelen Mi 10i, en ucuz fiyatlı telefon modeli için 6+64GB‘lık sürümü 287 dolar karşılığında listelemeye başladı. Bir diğer seçenek olan 6+128GB‘lık sürüm 300 dolar ve en pahalı model olan 8+128GB versiyonu 328 dolardan alıcı karşısına çıkarıldı. Beklenen telefonun ilk satışlarının 8 Ocak tarihinde ilk defa Amazon üzerinden tüketicilere sunulacağı açıklandı.