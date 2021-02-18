Geçtiğimiz yılın ikinci yarısında piyasaya çıkan Xiaomi Mi 10 Ultra şimdi çıkışından yaklaşık 6 ay sonra Android 11 güncellemesi alıyor. İlk defa raflara geldiğinde Android 10 tabanlı MIUI 12 arayüzüyle çıkışını sergileyen cihaz, biraz geç de olsa nihayet kullanıcıları ile Google’ın yepyeni yazılım güncellemelerini buluşturuyor. İşte detaylar…

Son yılların yükselen markası Xiaomi geçtiğimiz sene şirketin onuncu yıldönümü şerefine Mi 10 Ultra modelini piyasaya sürerek büyük ses getirmeyi başarmıştı. Xiaomi’nin dönemine göre en üst düzey donanım özelliklerine sahip olan bu cihazı Android 10 işletim sistemiyle hazırlanmış ve MIUI 12 arayüzüyle entegre edilmişti. Şimdi aradan aldı ay geçti ve şirket belki biraz geç de olsa nihayet beklenen cihaza yeni Google güncellemesini kazandırdı.

Xiaomi Mi 10 Ultra’ya şimdi gelen yeni güncelleme MIUI 12.1.1.0.RJJCNXM1 olarak adlandırıldı. Şimdilik yalnızca Çin pazarındaki kullanıcılara sunulan yazılım, 3.8 GB boyutuyla dikkat çekti. Güncellemenin Çin’in dışındaki diğer pazarlardaki tüketicilere ne zaman sunulup sunulmayacağı henüz açıklanmadı. Ancak kademeli bir şekilde Android 11’in sevilen cihaza dağıtılacağı ve kısa sürede tüm kullanıcıların yazılıma ulaşabileceği söyleniyor.

Xiaomi Mi 10 Ultra Özellikleri

Ekran: 6,67 inç OLED

İşlemci: Snapdragon 865+ SoC

RAM: 8/12/16 GB

Depolama: 128/256/512 GB

Arka Kamera: 48 MP + 12 MP + 48 MP + 20 MP

Ön Kamera: 20 MP

Pil: 4500 mAh

8 GB RAM + 128 GB depolama varyantıyla 5299 Yuan’dan başlayan fiyatlarla listelenen Xiaomi Mi 10 Ultra’nın fiyatı 16+512 GB’lık sürümüyle 6999 Yuan’a kadar değişkenlikler içeriyor. Cihaz henüz Türkiye pazarında görünmüyor.