Xiaomi Mİ 10 Pro akıllı telefonu artık MIUI 12 kararlı yazılım güncellemesi almaya hak kazandı. Arayüz değişikliği, sistemsel özellikler, güvenlik iyileştirmeleri ve daha bir dizi yenilik ile gelen güncelleme V12.2.2.0 yazılımıyla telefonlara nihayet gelmeye başladı. İşte detaylar…

Geçtiğimiz günlerde Mi 11 modeli ile akıllı telefon pazarına güçlü bir giriş cihaz dahil eden Xiaomi, pek çok tüketici tarafından günümüzde ilgiyle takip edilen bir üretici haline geldi. Özellikle de sürekli olarak yayınladığı güncellemeler ile sık sık cihazlarına hata çözümleme ve yenilikler kazandıran firma, şimdi Mi 10 Pro kullanıcıları için muhteşem bir sürpriz yaptı.

Yakın bir zaman önce MIUI 12.5 güncellemesini resmen yayınlayan Xiaomi, Mi 10 Pro için nihayet MIUI 12 güncellemesini kararlı olarak yayınladı. MIUI V12.2.2.0 yazılımı ile telefonlara gelen son güncelleme, 576 MB dosya boyutu ve bir dizi yeni özelliği ile hayranlık uyandırdı.

Ayrıca söz konusu cihazın yeni çıkan MIUI 12.5 yazılımını kullanmaya da hak kazandığı öğrenildi. MIUI 12.5’un Beta sürümü şu anda Mi 10 Pro kullanıcıları tarafından indirilebiliyor. Bu ara güncellemenin kararlı sürümünün ne zaman yayınlanacağı ve nihai versiyonunda ne gibi farklar bulunacağı ise şimdilik merak konusu. Ancak ilerleyen haftalarda netlik kazanması bekleniyor.

Xiaomi Mi 10 Pro Özellikleri