Android 11 yazılım güncellemesi Avrupa’daki Xiaomi Mi 10 Lite 5G kullanıcıları için nihayet geldi! Aylardır tüketiciler tarafından merakla beklenen güncelleme bugün itibariyle telefonlara sunulmaya başladı.

Bu yılın ilk aylarında duyurulan ve ancak Mayıs ayında satışları başlayan Xiaomi Mi 10 Lite 5G telefonu nihayet beklenen güncellemeye sahip oldu. Android 11 yazılım güncellemesi ile birlikte kullanıcılar Android 10’dan yeni mobil işletim sistemlerine geçiş yaparak en son deneyimden faydalanmaya başladı. Güncelleme Avrupa pazarına MIUI 12 ile birlikte geldi.

Android 11 toplamda 2.8 GB‘lık dosya boyutu ile cihazlara gelirken, pek çok yenilik de telefonlara dahil edildi. Bunlar arasında başlıca arayüz tasarımı olmak üzere sohbet balonları, yeni kontrol menüsü, gelişmiş izin ayarları, güvenlik seçenekleri ve daha bir dizi özellik yer alıyor.

Xiaomi Mi 10 Lite 5G Teknik Özellikleri

Ekran : 6,57 inç, AMOLED

: 6,57 inç, AMOLED Ağırlık: 192 gram

192 gram İşlemci : Qualcomm Snapdragon 765G

: Qualcomm Snapdragon 765G RAM : 6 GB / 8 GB

: 6 GB / 8 GB Depolama : 64 GB / 128 GB

: 64 GB / 128 GB Arka Kamera : 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP

: 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP Ön Kamera: 16 MP

16 MP Batarya: 4.160 mAh pil + 20W hızlı şarj desteği

Xiaomi Mi 10 Lite 5G Fiyatı

Şu anda iki farklı fiyat kombinasyonu ile pazara çıkan Mi 10 Lite 5G 64 GB‘lık bellek seçeneğiyle 349 Euro karşılığında satılıyor. Cihazın daha gelişmiş olan 128 GB depolama seçeneğiyse 399 Euro‘dan alıcı karşısına çıkmaktadır.