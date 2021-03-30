Piyasa değeri 100 milyar dolar olan Xiaomi farklı bir kulvarda daha yarışmak için kolları sıvadı. Dünyada fosil yakıtlarının azalması ve tükenmesi tehlikesine karşı firmalar ve hatta devletler yakıt konusunda farklı alanlara yönlenmeye başlayalı uzun bir süre oldu. Türkiye’de bu kulvara TOGG elektrikli otomobil markasıyla girmeye hazırlandığı şu sıralarda Xiaomi’de yeni bir açıklama yaparak Elektrikli otomobil üreteceğini duyurdu.

Xiaomi resmi olarak yazılı açıklama yapmadan önce ortalıkta dolaşan dedikodulara yalanlama yapmıştı. Ama şimdi kendisi bu haberlerin doğru olduğunu resmi açıklamasıyla onamış oldu.

Xiaomi yaptığı yazılı açıklamada; ilk etapta 1,52 ve 10 yıl içerisinde de toplamda 10 milyar dolar civarında bir kaynağı elektrikli otomobil üretimi için yatırım olarak harcayacağını ve bunun 3 yıl içerisinde tamamlanmasını öngördüklerini söyledi.

Reuters’ın yakın zamanda yaptığı habere göre de; Xiaomi, Cin’li otomobil üretici olan Great Wall Motor ile görüşmüştü. Xiaomi, otomobil alanında bayağı ciddi görünüyor.