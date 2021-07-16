Çinli şirket Xiaomi, 2021’in ikinci çeyreğinde ilk kez küresel akıllı telefon gönderileri sıralamasında Apple‘dan ikinci sırada yer aldı. Canalys araştırmasının gösterdiği gibi, akıllı telefon gönderileri, COVID- sonucu olarak son çeyrekte %12 arttı.

Samsung birinci sırada kalırken, Apple 2021’in ikinci çeyreğinde Xiaomi‘ye akıllı telefon sevkiyatlarında ikinci sırayı kaybetti. Çinli şirket ayrıca satışlarda %83 artışla son çeyrekte en önemli büyümeye sahipken, Samsung %15 artış kaydetti ve Apple sadece %1.

Pazar payı açısından, Samsung, 2021’in ikinci çeyreğinde küresel akıllı telefon satışlarının %19’unu oluştururken, Xiaomi %17 ve Apple %14’ü aldı. Oppo ve Vivo, her biri %10 pazar payı ile dördüncü ve beşinci sırada yer almak için yarışıyor.

Araştırmaya göre, Xiaomi‘nin büyümesinin ana nedenlerinden biri Latin Amerika’daki satışlardaki %300’den fazla artış ve Afrika’daki %150’lik büyümedir. Xiaomi, Samsung ve Apple cihazlarına kıyasla %40 ve %75 daha ucuza ürünler sunarak gelişmekte olan ülkelerde daha popüler hale geliyor.

Ve büyüdükçe gelişir. Şimdi, kanal ortağı konsolidasyonu ve açık piyasada eski stokların daha dikkatli yönetimi gibi girişimlerle iş modelini rakipten görevliye dönüştürüyor. Bununla birlikte, hala büyük ölçüde kitle pazarına yöneliyor ve Samsung ve Apple ile karşılaştırıldığında, ortalama satış fiyatı sırasıyla yaklaşık %40 ve %75 daha ucuz.

Buna rağmen, Apple hala iyi bir konumda. Morgan Stanley ve JP Morgan, bu sonbaharda tanıtılması beklenen iPhone 13’ün güçlü iPhone 12 satışlarını sürdüreceğine inandıkları için AAPL için fiyat hedeflerini kısa süre önce yükselttiler. Consumer Intelligence Research Partners tarafından yakın zamanda yapılan bir araştırma gösteriyor ki, iPhone 12 serisi, 2021’in üçüncü çeyreğinde ABD iPhone satışlarının %63’ünü oluşturdu.