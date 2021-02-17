Microsoft şimdi Xbox’a özel orijinal kablosuz mikrofonlu kulaklık cihazı ile kullanıcılarının karşısına geldi. Xbox Wireless Headset ismiyle tanıtılan cihaz şu anda ön sipariş açılmış durumda.

Xbox One ya da geçtiğimiz yıl piyasaya çıkan yeni nesil Xbox Series X / S oyun konsolları için piyasada şu anda çok sayıda kablosuz kulaklık modeli mevcut. Fakat şimdiye kadar bunlardan hiçbir tanesi Microsoft tarafından özel olarak üretilmemiş; her biri başka aracı şirketler imzasıyla hazırlanarak Xbox’a getirilmişti. Ama şimdi bu durumun değişeceği, Microsoft’un kendi kulaklığını yapmak için kolları sıvadığı ve nihayet çok yakında piyasaya sürüleceği duyuruldu.

Xbox Wireless Headset adıyla duyurulan yeni kulaklık cihazı isminden de rahatlıkla anlaşılabileceği üzere kablosuz olarak hizmet veren mikrofonlu bir model olacak. Kullanılmadığı zaman otomatik olarak kendi kendine kapanan, ses yalıtımlı mikrofona sahip ve hem akıllı telefon hem de Xbox’ınıza bağlamanıza destek veren Bluetooth bağlantısı gibi bir dolu özellikle, beklenen ürün kısa bir videoyla tanıtıldı.

Kablosuz kulaklığın pil ömrü oyuncunun Xbox ile arasında olan mesafeye göre değişkenlik gösterse de ortalama 15 saat boyunca tam pil karşısında dayanıklılık gösteriyor. Ayrıca cihazın 30 dakika şarj edildiğinde, ortalama 4 saate kadar hizmet verebildiği söyleniyor. Aynı anda telefon ve Xbox’ta kullanmanıza imkan tanıyan kulaklığın ön siparişleri şimdiden Microsoft’un resmi web sitesi üzerinden açılmış durumda. 16 Mart’ta ilk siparişlerini teslim etmeye başlayacak ve perakende mağazalarına gelecek Xbox kablosuz mikrofonlu kulaklığın fiyatı ise 99,99 dolardan alıcı karşısına çıktı.