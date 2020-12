Xbox sahiplerinin her ay ücretsiz oyunlar oynamasını sağlayan Xbox Live Gold sisteminin yeni oyunları da açıklandı. Ocak ayı için yapılan açıklama sonrasında hem Xbox One serilerine gelecek olan oyunlar duyuruldu hem de Xbox 360 konsollarına gelecek olan oyunlar duyuruldu.

Toplamda 4 farklı oyunun açıklandığını görmekteyiz. Tabii ki bu 4 oyun aynı anda sunulmayacak. Her oyun için farklı tarihlerin duyurulduğunu görüyoruz.

Xbox Live Gold Oyunları Hangileri Olacak?

Xbox One kullanıcıları için yayınlanacak olan oyunlar Dead Rising yapımı ve Little Nightmares yapımı olacak. 1 Ocak tarihinden sonra Little Nightmares yapımını ücretsiz olarak almak mümkün olurken, 16 Ocak tarihinden sonra da Dead Rising oyununu indirmek mümkün olacak.

Dead Rising yapımını 16 Şubat tarihine kadar oynamaya devam edebileceksiniz. Bunun dışında Xbox 360 sahipleri için gelecek olan ilk oyun ise The King of Fighters XIII. 1 Ocak itibariyle oynanan oyun 15 Ocak tarihine kadar da oynanabilir olarak kalacak.

360 serisinde gelecek olan ikinci yapım ise Breakdown olacak. Bu yapımda 16 Ocak ile 31 Ocak arasında değerlendirilebilecek.

Xbox Live Gold için açıklanan oyunlar çok tatmin edici bulunmayabilir ama aslında şunu da belirtelim ki eski ama eğlenceli oyunlar bunlar. Denediğiniz zaman siz de göreceksiniz.