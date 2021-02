Teknoloji devi Microsoft, Xbox Live Gold abonelerinin Mart ayı boyunca oynayabilecekleri bedava oyunlar listesini resmen duyurdu! Toplam değeri 64.96 dolar ederinde olan dört oyun ücretsiz olarak platformlarda yerini alacak. İşte o yapımlar…

Her ay olduğu gibi Mart ayında da Microsoft, Xbox Games With Gold serisi ile Xbox Live Gold ve Game Pass Ultimate aboneleri için birbirinden benzersiz oyunlarını bedava olarak yayınlayacağını açıkladı. Oyuncular için düzenli olarak ücretsiz oyunlar sunan platform, bu sayede yeni keşifler yapmak isteyen insanlara keyifli bir kapı aralıyor.

Bilindiği üzere Microsoft Şubat ayında Xbox Live Gold üyeleri için Gears 5, Resident Evil, Dandara: Trials of Fear Edition, Breakdown ve Indiana Jones and the Emperor’s Tomb olmak üzere dört tane oyunu ücretsiz indirmeye açmıştı. Bu ay ise platformda toplamda dört oyunu bedava listelenmiş şekilde göreceğiz.

Xbox Bu Ay 4 Ücretsiz Oyun Sunuyor

Mart ayında yayınlanacak ücretsiz Xbox oyunları arasında Warfare: Breakout, Vicious Attack Llama Apocalypse, Metal Slug 3 ve Port Royale 3 gibi popüler yapımlar yer alıyor. Toplam değeri 64.96 dolar eden bu oyunlar, birbirinden farklı zamanlarda platformda ücret ödemenize gerek kalmadan yerini alacak. Açıklanan tarihler ise şöyle:

Warfare: Breakout : 1 Mart – 31 Mart

: 1 Mart – 31 Mart Metal Slug 3 : 1 Mart – 15 Mart

: 1 Mart – 15 Mart Port Royale 3 : 16 Mart – 31 Mart

: 16 Mart – 31 Mart Vicious Attack Llama Apocalypse: 16 Mart – 15 Nisan

Elbette tüm bu oyunları bedava oynamak için Xbox Game Pass ya da Live Gold abonesi olmanız gerektiğini sizlere hatırlatmak isteriz. Üyeliğiniz olduğu takdirde bu yapımlardan geçerli tarihlerde hiçbir para vermenize gerek kalmadan faydalanabilirsiniz.