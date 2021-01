Abonelik bazlı bulut oyun sistemi Xbox Game Pass Ocak ayında sunacağı yeni oyunları açıkladı. Bu ay platforma gelecek yapımlar arasında Control, Yakuze Remastered Collection, Outer Wilds ve uzun süredir merakla beklenen korku oyunu Outer Wilds dikkat çekiyor. İşte detaylar…

Her ay Xbox Series X / S, Xbox One, Windows 10 ve xCloud tabanlı Android kullanıcılarına bir dolu yeni oyun sunan abonelik hizmeti Xbox Game Pass, önümüzdeki günlerde platforma gelecek yapımları duyurdu. Her zaman olduğu gibi yine birbirinden ilgi çekici yapımlar platforma gelirken, bazı sevilen oyunların ise servise ne yazık ki veda edeceği açıklandı.

21 Ocak tarihinde Xbox Game Pass’e Control oyunu PC kullanıcıları için sunulurken; oyuncular New York’taki gizli bir tesiste, doğaüstü gerilim deneyiminin keyfini çıkaracak. Aynı gün Android, konsol ve PC’ye Desperados 3 ve Donut County de sunulacak. Out Wilds yalnızca Android’deki kullanıcılara verilirken; ayın 26’sında ise ninja aksiyon oyunu Cyber Shadow tüm cihazlar için gelecek. Gelelim asıl beklenen yapımlara… 28 Ocak 2021 tarihinde piyasaya çıktığı gibi Game Pass ailesine katılacak The Medium, aylardır sabreden oyuncuların huzuruna çıkacak. Aynı gün kullanıcılar Yakuza 3, 4 ve 5‘ten oluşan seriye sahip olabilecekler.

Xbox Game Pass’ten Çıkacak Oyunlar

29 Ocak tarihinde üç farklı oyununa veda edecek platform, kullanıcılarını üzdü. Game Pass’ten ayrılan oyunlar arasında Final Fantasy 15, Gris ve Sea Salt gibi sevilen yapımlar yer alacak.