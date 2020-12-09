Yapılan son araştırmalara göre üç büyük konsol abonelik hizmeti Ekim 2020 raporları doğrultusunda geçtiğimiz yıla göre %142 oranında gelir artışı kazandı. Xbox Game Pass, PlayStation Now ve EA Play platformları pandemi koşullarında daha fazla rağbet görürken, yükselen abone sayılarını ise %113 oranında arttırdı.

Birçok sektör için adeta felaket niteliğinde geçen 2020 yılı, COVID-19 şartları sebebiyle küresel olarak büyük mali kayıplara yol açtı. Ardı ardına birçok şirket söz verdiği projelerini yayınlamakta gecikirken, kimileri ise uzun bir süre toparlanamayacak kadar büyük maddi hasarlar aldı. Ancak hiç şüphesiz ki pandemi koşullarından en rahat çıkan sektörlerden bir tanesi yayıncılık oldu. Dijital streaming ağları bu sene kullanıcı kaybetmediği gibi aksine kullanıcılarını arttırırken, platformlardan daha fazla para kazanmaya başlanıldı.

Küresel bir pazar araştırma şirketi tarafından ortaya konan verilere göre oyun sektörü bu sene %142’lik devasa bir büyüme elde etti. Toplanan veriler Kasım 2019’dan 2020 Kasım’ına kadar analiz edildi. Bu büyümenin başlıca kaynağının ise Microsoft şirketinin idaresi altında çalışan Xbox Game Pass olduğu ortaya çıktı. Diğer konsol bulut oyun hizmetleri ise Sony imzalı PlayStation Now ve Electronic Arts’ın platformu EA Play oldu.

Geçtiğimiz ay küresel çapta piyasaya çıkan Xbox Series X | S ve PlayStation 5 oyun konsollarından sonra yukarıdaki bulut yazılımlarının kullanıcı sayısını daha da arttıracağı ve gelecek yıl büyümesini iyice genişleteceği tahmin ediliyor.