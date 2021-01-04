Microsoft imzalı video oyun abonelik hizmeti Xbox Game Pass Ocak ayından sonra dört önemli oyunu kaybediyor! İlerleyen haftalardan itibaren artık aboneler My Friend Pedro, Tekken 7, FTL: Faster Than Light ve Sword Art Online: Fatal Bullet’a veda edecek. Ancak elbette bu yapımların yerine Microsoft’un başka önemli oyunları ekleyeceği tahmin ediliyor.

Her geçen gün oyun arşivi daha da genişleyen Xbox Game Pass aboneleri için bir dolu başarılı yapım sunuyor. Xbox Series X | S, Xbox One, Windows 10 ve xCloud sistemi vasıtasıyla Android mobil cihazlarına sunulan servis ilerleyen haftalarda platforma dahil edilecek mükemmel oyunların yanı sıra elindeki bazı sevilen oyunları da ne yazık ki kaybedecek.

Xbox’ın resmi web sitesi üzerinden paylaşılan raporda Xbox Game Pass’ten ayrılan oyunlar arasında My Friend Pedro, Tekken 7, FTL: Faster Than Light ve Sword Art Online: Fatal Bullet gibi oyuncuların severek oynadığı yapımlar olduğu öğrenildi. Fakat elbette bu oyunların platformdan ayrılıyor olması hiçbir zaman geri dönmeyeceği anlamına da gelmiyor. İlerleyen zamanlarda Microsoft’un yine bu yapımların lisansını alıp servise ekleyebileceği ihtimali yüksek.

Xbox Game Pass ile yolları ayrılan oyunlar içerisinde Sword Art Online: Fatal Bullet ve Tekken 7 yalnızca platformun konsol sürümü ile bağlantısını kesecek; FTL ise tam aksine PC’den ayrılacak. Ancak My Friend Pedro oyunu hem konsola hem de PC’ye sırtını dönecek. Bakalım Microsoft kaybettiği bu isimlerin yerini hangi oyunlarla dolduracak…