Microsoft’un aylık bulut oyun abonelik hizmeti Xbox Cloud Gaming, gelecek yıldan itibaren iOS ve PC platformları tarafından desteklenecek. Bilindiği üzere bir süredir Xbox Game Pass Ultimate sistemi sayesinde Xbox oyunlarını Android telefonlardan oynamak mümkün kılınmıştı. Ancak şirket aynı desteği iPhone ve masaüstü bilgisayarlar için eksik bırakmıştı. Nihayet Microsoft bu beklenen açığı kapatacak.

“2021 yılı ilkbaharı itibariyle Xbox Game Pass Ultimate’in bir parçası olarak bulut oyunlarını Xbox uygulaması ve tarayıcısı üzerinden Windows PC’lerde ve iOS cihazlarında dünya çapında daha fazla oyuncuya ulaşmak için uygulamaya alacağız,” açıklamasında bulunan Microsoft Gaming CVP’si Jerret West, Xbox ekosisteminde oyun oynama deneyimini daha fazla cihaza taşımak amacıyla her türlü oyuncu için kusursuz bir hizmet vermeye hazırlanıyor. Bu sayede dilerseniz iPhone’daki dokunmatik kontroller sayesinde, arkadaşlarınızla çevrimiçi bir şekilde Xbox oyunları oynayabileceksiniz.

Çok yakında Xbox Series X | S, Xbox One, Android, iOS ya da PC platformlarından hiçbir sorun yaşamadan Xbox deneyimine kavuşabileceksiniz! Birden fazla cihazda oturum açıp istediğiniz her yerde eğlenceye katılabileceğiniz yeni sistem, 2021 yılının ilkbaharından itibaren kullanıma girecek. Yeni sistem ile birlikte özellikle de donanım özellikleri pek de yeterli olmayan PC kullanıcıları, dilediği Xbox oyununu rahatlıkla açarak kusursuz bir eğlence yaşayacak. Uzun lafın kısası yıllardır talep edilen iPhone’dan Xbox oyunları oynama ya da PC’den Xbox oyunlarını açma gibi talepler nihayet karşılık bulacak.

2021 Yılında Xbox’a Gelecek Oyunlar

Xbox Cloud Gaming platformu için iOS ve PC desteği haberi dışında Microsoft, gelecek yıl Xbox için yayınlanacak oyunlardan bazılarını oyunculara duyurdu. İşte o yapımlardan bazıları…