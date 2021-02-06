WWE Champions 2021 dördüncü yıl dönümü şerefine oyuna sürpriz bir karakter ekledi. WWE’nin mobil oyununda artık ünlü rapçi Snoop Dogg karakteri yer alıyor! İşte detaylar…

WWE’nin en çok indirilen mobil oyunu olan WWE Champions ilk defa Ocak 2017’de piyasaya sürülmüştü. Şimdiye kadar 1 milyardan fazla maç tamamlayan 35 milyonun üzerinde oyuncusu olduğu söylenen oyun Raw, SmackSown ve NXT arenalarında geçiyor. Her ay düzenli olarak gerçekleştirilen Pay-Per-View gibi etkinlikleriyle hayranlarına dopdolu aktiviteler sunan yapım şimdi dördüncü yılını kutlarken bir dolu ayrıcalığı da beraberinde getiriyor.

WWE Champions 2021 Snopp Dogg karakteri ile dördüncü yılını kutlamaya başlarken, oyunculara 250’den fazla SmackDown ve RAW karakteriyle efsanelere karşı rekabet edebilecekleri müjdelendi. WWE’nin bir oyununda ilk defa ünlü Amerikan rapçi Dogg’u görme şansına sahip olurken; yıldız sanatçının şimdiye kadar birçok WrestleMania ve Raw etkinliğinde yer aldığını da hatırlatmakta fayda var. Yani Dogg’un oyuna eklenmesi öyle rastgele seçilmiş bir karar değil, SmackDown’un sıkı takipçileri için oldukça manalı bir gelişme oldu.

Hemen şimdi WWE Champions 2021 oyununu App Store ya da Google Play Store’dan mobil cihazınıza yükleyerek heyecan verici bir atmosfere dahil olabilir; Snopp Dogg karakterini seçerek Şubat ayı boyunca bu efsane karakterden yardım alabilirsiniz. Aynı zamanda Dogg’un ödül kasasından özel oyun içi ödüller kazanabilir ve birçok bonus elde edebilirsiniz. Şimdiden iyi oyunlar dileriz!