Yedi yaşındaki Dylan Farrow ve üvey babası Woody Allen arasında geçen cinsel saldırı iddialarını konu alan Allen / Farrow mini dizisi için ilk fragman paylaşıldı. Kirby Dick ile Amy Ziering imzasıyla hazırlanan dört bölümlük belgesel ilerleyen haftalarda HBO’da yayınlanacak. İşte detaylar…

HBO tarafından yapımcılığı gerçekleştirilen Allen v. Farrow belgeseli Kirby Dick, Amy Ziering ve Amy Herdy‘nin mahkeme belgeleri ile polis raporlarını üç yıldan fazla süre boyunca gizlice takip etmeleri neticesinde ortaya çıkarıldı. Büyük araştırmalar sonucunda hazırlanan belgesel için bazı tanıklarla ilk kez kamuya açık görüşmeler gerçekleştirilirken, bazı gizli kayıtların da ele geçirildiği söyleniyor.

Allen / Farrow Belgesel Dizisi Çok Ses Getirecek!

Allen v. Farrow belgesel dizisi konusu itibariyle ünlü yazar, senarist, yönetmen, oyuncu ve komedyen Woody Allen‘ın o sıralar yedi yaşında olan üvey kızı Dylan Farrow‘a cinsel tacizde bulunduğu iddialarını araştırıyor. Sanatçının eski eşi Mia Farrow‘la aralarında olan velayet savaşını, Allen’ın üvey çocuğu Soon-Yi Previn ile evliliğini ve sonraki yıllarda yaşanan olayları takip ediyor.

Mia, Dylan, Ronan Farrow ve Carly Simon gibi tanıkların görüşlerinden faydalanmayı ihmal etmeyen belgesel serisi aynı zamanda şimdiye dek ilk defa konuşan bazı tanıkları da ağırlıyor. Bunun yanı sıra belgeseli ilginç yapan unsurlardan bir başkası da Woody Allen’ın ürettiği öykü, senaryo ve filmlerin iddialar ışığında kültür uzmanları tarafından incelenmesi olarak öne çıkıyor. Aynı zamanda Farrow’un Allen ile yaptığı özel konuşmalardan da bazı gizli kayıtlar ortaya çıkarılıyor.

Toplamda 4 bölümden oluşan Allen v. Farrow dizisi 21 Şubat 2021 tarihinde HBO kanalında gösterime girecek.