Gal Gadot’un başrolünü oynadığı popüler süper kahraman filmi Wonder Woman 1984 bugün sinemalar ile aynı anda HBO Max uygulamasında yayınlandı. Fakat HBO Max’in Türkiye servisi henüz bulunmuyor. Dolayısıyla DC’nin yeni filmini ülkemizde izlemek oldukça zor. Ama yine de birkaç ipucuyla bu yapımı seyretmek mümkün olabilir. İşte o yollar…

Efsane DC Comics karakteri Wonder Woman, 2017 yılında çıkan ilk sinema filminin devamı niteliği taşımakla birlikte isminden de anlaşılabileceği üzere izleyenlerini 1984 yılına ışınlıyor. DC Sinematik Evreni’nin dokuzuncu yapımı olarak dikkat çeken proje, Soğuk Savaş yıllarında Diana Prince‘ın Steve Trevor, Maxwell Lord ve Cheetah gibi kötülerle mücadele etmesi konu alınıyor.

Çekimleri ABD, İngiltere ve İspanya’da tamamlanan Wonder Woman 1984 filmi uzun bir çekim periyodunun ardından nihayet izleyicisiyle buluşuyor. Ayrıca pandemi sebebiyle bu yıl yapımın pek çok vizyon tarihi ertelemesi aldığı da bilinmekte. Ancak yine de sinemalar ile birlikte HBO Max üzerinde izleyicilere sunulması, DC hayranları tarafından epey olumlu bir gelişme olarak kaydediliyor.

İşin öte tarafında şu anda oldukça kısıtlı bölgelerde hizmet veren HBO Max Türkiye kullanımı için resmi bir destek vermediğinden ötürü Wonder Woman 1984 izlemek isteyen pek çok hayran, ülkemizde korsan izleme kanallarını tercih etmek zorunda kalıyor. Fakat yine de Türkiye’den HBO Max’e girmek için VPN programları kullanarak ABD üzerinden bir abonelik satın almak da öne çıkan yollar arasında.

Şimdilik resmen faaliyete başlamasa da 2021 yılında HBO Max’in pek çok Avrupa ülkesi ile birlikte Türkiye pazarına da giriş yapması bekleniyor.