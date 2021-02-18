Geçen ay Netflix platformunda yayınlanan Fate: The Winx Saga dizisi şimdi 2. sezon onayı aldı. Dizinin yaratıcıları yeni sezonla ilgili ne kadar ümitli olduklarını heyecanlı bir şekilde dile getirirken, ilk ayrıntılar gelmeye başladı bile!

Dijital streaming devi Netflix, efsane Winx Club çizgi filmi uyarlaması Fate: The Winx Saga dizisi için toplamda sekiz bölümden oluşacak 2. sezon onayı verdi. İlk sezonu 22 Ocak tarihinde Netflix’in hizmet verdiği tüm ülkelerde aynı anda yayınlanan yapım, şimdi yepyeni bölümleriyle hayranları karşısına çıkmak için sabırsızlandığını söyledi. Dizinin yaratıcısı Brian Young, ikinci sezonla ilgili yapmış olduğu açıklamada heyecanını şöyle dile getirdi:

“Birinci sezonda yayınlanan altı bölüm, içinde güçlü perilerin yaşadığı bu son derece zengin dünyanın kapılarını izleyicilere araladı. Bloom‘un öyküsü gelişmeye devam ederken; aynı zamanda Aisha, Stella, Terra ve Musa hakkında da daha fazla şey öğreneceğimiz için sabırsızlanıyorum! Yeni sezonda Alfea‘ya kimlerin geleceğini asla tahmin bile edemezsiniz…“

Otherworld bölgesinde yer alan yatılı büyücülük okulu Alfea’ya giden beş arkadaşın sıcacık yolculuğunu konu alan Winx Efsanesi: Kader dizisi; bu arkadaşların aşk, savaş ve güçlerini keşfetme mücadelelerini konu alıyor. Başrollerini Abigail Cowen, Danny Griffin, Elisha Applebaum, Hannah van der Westhuysen ve Sadie Soverall gibi isimlerin paylaştığı dizi Iginio Straffi ile Archery Pictures yapımcılığında hayata geçiyor.

İlk sezonuna nazaran daha uzun fazla bölüm sayısına sahip olacak Fate: The Winx Saga yeni sezonu için 2021’in sonlarında İrlanda’da çekimlere başlanacak. Dizinin yayın tarihi henüz belli olmasa da 2022 yılında gerçekleşecek gibi görünüyor.