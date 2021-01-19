Gençlerin bir dönem ilgiyle takip ettiği Winx Club animasyon dizisi şimdi yetişkinlere yönelik bir dizihaline geliyor! Winx Efsanesi: Kader adıyla Netflix’te yayınlanacak yapımdan şimdi resmi bir tanıtım fragmanı paylaşıldı. Dizinin pek çok detayı ortaya çıktı. İşte detaylar…

Dijital streaming devi Netflix, Winx Club çizgi film serisinin yetişkin uyarlaması Fate: The Winx Saga için resmi tanıtım fragmanı yayınladı. Fragmanda Alfeo olarak bilinen büyülü bir yatılı okula gelen Bloom isimli periye odaklanılıyor. Bloom’un diğer öğrencilerle beraber Burned Ones tehdidiyle yüzleşirken temel sihirbazlık yeteneklerini keşfettiği yapımda ortaya birbirinden renkli kareler çıkıyor.

Iginio Straffi tarafından yaratılan Winx Club dizisi ilk defa 2004 ile 2009 yılları arasında İtalya’da doğmuş ve kısa sürede tüm dünyanın ilgisini çekmeyi başarmıştı. Bir dönem Nickelodeon ve Cartoon Network gibi televizyon kanallarında da boy gösteren çocuk animasyonu, aldığı büyük reytinglerden sonra Netflix imzasıyla yeni baştan vücut buluyor.

Netflix’in Yeni Winx Dizisi 22 Ocak Tarihinde Başlıyor

Winx Efsanesi: Kader dizisi 1. sezonu ile 22 Ocak’ta Netflix platformunda yayınlanırken, dizinin ilk sezonunun altı bölümden oluşacağı öğrenildi. Aşk, rekabet ve varoluşlarını tehdit eden canavarlarla dolaşırken büyülü güçlerinde ustalaşmayı öğrenen öğrencilerin fantastik hikayesini konu alan dizide Bloom karakterini Abigail Cowen, Stella rolüyle Hannah van der Westhuysen, Terra rolü ile Eliot Salt ve Musa’yı Elisha Applebaum canlandırıyor. Yapımın yönetmen koltuğunda ise Lisa James Larsson ve Hannah Quinn oturuyor.