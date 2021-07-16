Kullanıcıların fark edeceği gibi, Windows 10 Dev kanal yapılarının aksine, Windows 11 sürümleri toplu güncellemelerdir. Bunun nedeni, işletim sisteminin kaput altı kod açısından neredeyse bitmiş olmasıdır ve yalnızca toplu güncellemeler yoluyla hizmet verilecektir. Bunun Windows 11 ile mümkün olmasının diğer nedeni, firmanın, UI yığınından işletim sisteminin temel bitlerini ayırarak, Özellik Deneyim Paketleri aracılığıyla UI öğelerini güncellemelerine izin vermesidir.

Bağlam menüsü tasarımındaki değişikliklere ek olarak, yapı aynı zamanda widget’lar bölmesine Microsoft Store’a bir bağlantıyla yeni bir Eğlence widget’ı ekler. Ancak, Windows 11‘de Android uygulamaları yükleme ve çalıştırma gibi özellikler bu yapılara henüz eklenmedi. Her zamanki gibi, kullanıcı geri bildirimlerine dayalı olarak yapılmış bir dizi düzeltme ve genel iyileştirme var.

Bu yapıdaki yeni özelliklerin sürüm notlarının tam listesi:

Yeni bir eğlence widget’ını tanıtıyoruz! Eğlence widget’ı, Microsoft Store’da bulunan yeni ve öne çıkan film başlıklarını görmenizi sağlar. Bir film seçmek sizi o başlık hakkında daha fazla bilgi görmek için Microsoft Store’a yönlendirecektir.

Yeni içerik menüleri ve diğer sağ tıklama menüleri akrilik malzeme kullanacak şekilde güncellendi.

Dosya Gezgini komut çubuğunda yeni klasörler ve dosyalar oluşturmak için SplitButton’un kullanılabilirliğini test ediliyor.

Görev Çubuğu önizlemeleri (fareyi Görev Çubuğunda açık uygulamalar üzerine getirdiğinizde), Windows 11’in yeni görsel tasarımını yansıtacak şekilde güncellendi.

Belirtildiği gibi, bu yapı ile yapılan bir sürü düzeltme var. Bunlar, birden çok monitörde görev çubuğu davranışına yönelik düzeltmeleri, Ayarlar uygulaması düzeltmelerini ve işletim sisteminin güvenilirliğini artırmak için diğer iyileştirmeleri içerir.

İşte düzeltmelerin tam listesi:

Görev çubuğu:

Uygulama simgelerini yeniden düzenlemek için Görev Çubuğuna sürüklediğinizde, simgeyi bıraktığınızda uygulamaların başlatılmasına veya simge durumuna küçültülmesine neden olan bir sorunu düzeltildi.

Atlama listesini açmak için Görev Çubuğundaki bir uygulama simgesine dokunarak uzun süre basmak artık çalışmalıdır.

Görev Çubuğundaki Başlat simgesine sağ tıkladıktan sonra, başka bir yere tıklamak artık menüyü daha güvenilir bir şekilde kapatacaktır.

Shift + Görev Çubuğundaki bir uygulama simgesine sağ tıklamak artık atlama listesini değil, eskiden olduğu gibi pencere menüsünü getirecektir.

Farenizi Görev Çubuğu önizlemelerinin üzerine getirdiğinizde yavaş hareket etmesine neden olan bir sorunu ele aldık.

Birden çok Masaüstünü kullanırken, görev çubuğundaki bir uygulama simgesinin, o Masaüstünde durum böyle olmadığında birden çok pencerenin açıkmış gibi görünmesine neden olan bir soruna yönelik düzeltmeyi ekledik.

Amharca IME’yi kullanırken, görev çubuğundaki IME simgesinin yanında artık beklenmeyen bir X görmemelisiniz.

Görev Çubuğundaki giriş göstergesine tıkladığınızda beklenmedik bir şekilde Hızlı Ayarlar’ın vurgulanması sorunu düzeltildi.

Görev Görünümü’nün üzerine geldiğinizde, masaüstünüz için önizleme açılır penceresi, onları kapatmak için Esc’yi kullandıktan sonra artık açılmıyor.

Görev Çubuğundaki Görev Görünümü simgesinin üzerine geldikten sonra explorer.exe’nin çökebileceği bir sorunu gidermek için bir düzeltme yaptık.

Takvim açılır penceresinde seçilen tarihin Görev Çubuğundaki tarihle senkronize olmaması sorununu düzelttik.

Ayarlar’da etkinleştirildiğinde bazı Insider’ların ay takvimi metnini takvim açılır penceresinde görmemesine neden olan bir senaryoyu ele almak için bir güncelleme yaptık.

Ayarlar’da etkinleştirildiğinde bazı Insider’ların ay takvimi metnini takvim açılır penceresinde görmemesine neden olan bir senaryoyu ele almak için bir güncelleme yaptık. Bu uçuş, beklenmedik bir şekilde Görev Çubuğu arka planını şeffaf hale getirebilecek bir sorunu ele aldı.

Görev çubuğundaki odak yardımı simgesine sağ tıklamak artık bir bağlam menüsü göstermelidir.

Önceki uçuşta görev çubuğu köşesindeki simgelerin Görev Çubuğunun üst kısmına çarpması sorunu giderildi.

Görev Çubuğundaki kullanımdaki konum simgesinin araç ipucu artık bazen boş görünmemelidir.

Ayarlar:

Ayarların düzenli aralıklarla başlatıldığında kilitlenmesine neden olan bir sorunu düzeltildi.

Ses Ayarları’ndaki ses seviyesi karıştırıcı kaydırıcılarını kullanmak, bir bütün olarak sayfa duyarlılığının yanı sıra artık daha duyarlı olmalıdır.

Disk ve Birim Ayarlarının boyut değiştirme seçeneğinin kırpılmasına neden olan bir sorunu düzelttik.

Yedekleme Ayarları altında işlevsel olmayan bir doğrulama bağlantısı vardı – bu düzeltildi.

Güç ve Pil Ayarları

sayfa artık pil tasarrufunun devreye girdiğini bildirmemelidir.

Güç ve Pil Ayarları sayfası da Hızlı Ayarlar’dan başlatıldığında artık kilitlenmemelidir.

Oturum Açma Ayarları metnindeki dilbilgisi hatasını düzelttik.

Bir PIN oluşturulduğunda ve şimdi iade edildiğinde Oturum Açma Ayarlarında “PIN’imi unuttum” bağlantısı beklenmedik bir şekilde eksikti.

Ayarlar’daki Uygulamalar ve Özellikler altındaki Taşı seçeneğinin güvenilir bir şekilde çalışmaması sorunu bu derlemede ele alınmalıdır.

Koyu ve açık mod arasında geçiş yaptıktan sonra Ayarlar’daki bazı renklerin güncellenmemesi ve okunamayan metin kalması sorununu azalttık.

Açık ve koyu mod arasında geçiş yaparken Ayarların performansını iyileştirmeye yardımcı olmak için bazı çalışmalar yaptık.

Pencere boyutu küçükken Ayarlar’daki Temalar sayfasının bazı öğelerinin bir araya gelmesine neden olan bir sorunu ele aldık.

Görev Çubuğu Ayarları altındaki Kalem menüsü geçişinin özelliğin gerçek durumuyla senkronize olmaması sorununu çözdük.

Erişilebilirlik Ayarları’nda “Bu süre sonunda bildirimi kapat” seçeneğinde yapılan değişiklikler artık devam etmelidir.

Görev Çubuğu Ayarlarında etkinleştirebileceğiniz simgelerden bazıları, oldukları gibi olmasa da yanlışlıkla Windows Gezgini olarak etiketlendi – bu şimdi düzeltilmelidir.

Hızlı Ayarlar’daki Bağlan metni, Yayınla diyecek şekilde güncellendi.

Dosya Gezgini:

Komut çubuğu düğmesine iki kez tıklamak, görünen herhangi bir açılır menüyü kapatmalıdır.

Dosya Gezgini Seçenekleri > Görünüm altında “Klasörleri ayrı bir işlemde aç” etkinleştirildiğinde yeni komut çubuğu artık görünmelidir.

Bu derleme, bir dosyaya sağ tıklandığında ve Birlikte Aç > Başka bir uygulama seç’in seçilmesinin, Dosyayı Birlikte Aç iletişim kutusunu açmak yerine varsayılan uygulamada başlatabileceği bir sorunu giderir.

Masaüstü ve Dosya Gezgini bağlam menüsünün başlatmayı durdurması sorunu düzeltildi.

Arama:

Arama’da hesabınızı doğrulama seçeneğinin çalışmamasına neden olan bir sorunu düzelttik.

İkincil bir monitörde Arama simgesinin üzerine gelindiğinde, artık doğru monitörde açılır menü görüntülenecektir.

Başlat’ı açarsanız ve uygulamalar listesine gidip geri döndükten sonra yazmaya başlarsanız, arama artık çalışmalıdır.

Widget’lar:

Outlook istemcisini bir Microsoft hesabıyla kullanırken, Takvim ve Yapılacaklar güncellemelerinin widget’lara daha hızlı eşitlenmesi gerekir.

Widget ayarlarından hızlı bir şekilde birden fazla widget eklediyseniz, bazı widget’ların panoda görünmemesine neden olabilecek bir sorunu ele aldık.

Widget’ların tümünün yükleme durumunda (penceredeki boş kareler) takılıp kalmasına neden olan bir hatayı düzelttik.

Trafik widget’ı artık Windows modunu (açık veya koyu) izlemelidir.

Spor widget’ının başlığı artık widget’ın içeriğiyle uyuşmamalıdır.

Diğer: