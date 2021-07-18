Microsoft Windows 11, şirketin altı yıl önce Windows 10‘un piyasaya sürülmesinden bu yana ilk büyük işletim sistemi güncellemesini tamamladığı geçen ay duyuruldu. Windows 11‘in Ekim ayında geleceği söyleniyor, ancak yeni işletim sistemini denemek isteyen test kullanıcılarının Windows Insider programı sayesinde o zamana kadar beklemesi gerekmiyor. Microsoft, kullanıcıların Microsoft‘un işletim sisteminin bir sonraki sürümündeki bazı yeni özellikleri gösteren “kararsız” Dev kanalında denemeleri için önizleme derlemelerini zaten yayınladı.

Geliştirici kanalında Windows Insider Programının bir parçası olan kullanıcılara test yapılarını zorladıktan sonra (önce güncellemeleri bir miktar istikrar pahasına alır), şirket nihayet beta kanalına önizleme yapılarını sunmaya hazırlanıyor. yeni bir rapor. Bu, kullanıcıların şirketin yaklaşmakta olan işletim sistemi sürümünü bu ayın sonunda beta biçiminde indirebilecekleri anlamına geliyor.

Windows En Son, şirketin, Windows 11 beta önizleme sürümünün tahmini varış zamanını soran ve bu ay sonra geleceğini belirten bir kullanıcıya verdiği yanıtı tespit etti. Rapora göre, şirket bu ayın sonunda test sürümünü beta kanalına aktardığında, kullanıcılar Windows 11 kurulum medyasının ISO dosyalarını da indirebilecek gibi görünüyor.

Kullanıcılar Windows Insider Programına kaydolabilirken, özellikle Geliştirme kanalından (veya daha az sıklıkla beta kanalından) geliyorlarsa, önizleme yapılarının kararsız olabileceğini unutmamalıdırlar. Kritik sorunlarla karşılaşmak, cihazın tamamen çalışmayı durdurmasına neden olabilir, bu nedenle çoğu önizleme derlemesi yalnızca yedek cihazlara yüklenmelidir.

Bilgisayarınız için Windows 11’in Windows Insider sürümlerini almak adım adım yapmanız gerekenler: