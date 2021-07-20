Geçen ay, Microsoft nihayet çok beklenen Windows 11 güncellemesini açıkladı. Güncelleme, yeni bir kullanıcı arayüzü, performans ve üretkenlik iyileştirmeleri ile birlikte geliyor. Microsoft ayrıca, diğer şeylerin yanı sıra Güvenli Önyükleme ve TPM 2.0’ı içeren Windows 11 için minimum sistem gereksinimlerini de yayımladı, ancak ikincisi şimdilik atlanabilir.

Daha önce, resmi Windows hesabından bir tweet, Microsoft‘un güncellemeyi 2022’de yayınlayacağını öne sürdü. Ancak görünüşe göre Microsoft, Windows 11‘i biraz daha erken yayınlayabilir. Intel’in son GPU sürücü güncellemesi ile birlikte yayınladığı belgelere göre Microsoft, Windows 11‘i Ekim 2021’de yayınlanmaya başlayabilir. Sürücü belgesi, Intel sürücülerinin “Windows 11 – Ekim 2021 Güncellemesi” ile uyumlu olacağını belirtiyor ve bize bu güncelleme hakkında bir ipucu veriyor.

Microsoft, geçmişte son dakika düzeltmeleri yapmak için yaptığı gibi, Windows 11 güncellemesini biraz daha ileriye taşıyabilir. Ancak görünüşe göre Redmond devi, 2021’in ikinci yarısında yeni donanımların yanı sıra mevcut kullanıcılara Windows 11 güncellemesi yayınlamaya hazırlanıyor. Ancak, önceki güncellemelerde olduğu gibi, Microsoft’un tohumlama yaparak suları test etmesini bekliyoruz. Güncelleme, genel kullanıma sunulmadan önce küçük bir kullanıcı grubuna dağıtıldı.

Konuyla ilgili daha fazla bilgi için minimum sistem gereksinimleri hakkındaki makalemize ve Windows 11‘i destekleyen CPU’ların listesine göz atabilirsiniz. Microsoft, genel gereksinimlerin yanı sıra web kameraları, Bluetooth dahil olmak üzere Windows 11 için belirli özellik gereksinimlerini de listelemiştir. ve yaklaşan tüm dizüstü bilgisayarlarda Hassas Dokunmatik Yüzey. Geçen ay Microsoft, bir cihazın neden Windows 11 güncellemesini almaya uygun olmadığını göstermek için PC Sağlık Kontrolü uygulamasını da güncelledi. Ancak şirket, bazı üreticilerin TPM 2.0 gereksinimini atlamasına izin verecek ve ayrıca desteklenmeyen donanıma sahip Windows Insider’ların Windows 11 Insider Builds’ı test etmesine izin verecek. Birkaç üretici, Windows 11 ile uyumlu olacak bir donanım listesi yayınladı.