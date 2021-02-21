Anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, geçtiğimiz ay yeni bir gizlilik sözleşmesi yayınlayarak büyük tartışmalara neden olmuştu. Güvenliklerinden ve mesajlarının başka yerlerde işlenip işlenmeyeceğinden endişe eden birçok kullanıcı uygulamaya tepki göstermişti. Şimdi platform, sözleşmeyi onaylamayan kullanıcılara ne olacağını söyledi.

Ocak ayının ilk haftası WhatsApp yeni gizlilik sözleşmesi yayınlayarak kullanıcılarını tam anlamıyla ikiye bölmüş ve çok büyük tepkilere neden olmuştu. Platformun sıraladığı maddeler, çoğu kullanıcı tarafından mesajlarının WhatsApp’ın ana şirketi olan Facebook ile paylaşacağı şeklinde yorumlanmıştı. Ancak işin aslı, WhatsApp’ta özel mesajlar uçtan uca şifrelenmekle beraber yalnızca görüşmedeki kişilerin erişimine açıktır.

Esasında uygulama, WhatsApp Business kullanan işletme hesaplarının verilerini Facebook’un sunucularına aktarmak istemektedir. Buradaki mesajlar uçtan uca şifrelenmez. WhatsApp’ın amacı ise buradaki mesajların Facebook ile paylaşılması ve böylelikle Facebook’taki reklam hedefleme gibi ticari amaçların daha doğru yönetilmesidir.

Fakat ne olursa olsun yine de WhatsApp’ın bu yanlış algıyı yıkması pek de kolay görünmüyor. Birçok kullanıcı halen daha WhatsApp’a karşı bu konuda güvenmezken, sözleşmenin 15 Mayıs tarihine kadar cevaplanması gerektiği biliniyor. Peki ya WhatsApp yeni gizlilik sözleşmesini kabul etmeyen kullanıcılara ne yapacak? İşte nihayet bu sorunun cevabı alındı!

WhatsApp, Sözleşmeyi Onaylamayan Kullanıcıların Hesaplarını Kısıtlayacak

Ortaya çıkan yeni bilgilere göre WhatsApp, yeni gizlilik politikasını kabul etmeyen kullanıcıları kısa bir süreç içerisinde platformdan koparmayı hedefliyor. Başlangıçta bu kullanıcıların arama yapma ve bildirim almaları devam edecek; fakat uygulamadaki hiçbir mesajı okumaları mümkün olmayacak. Aynı şekilde mesaj göndermeleri de sağlanamayacak. Birkaç ay sonra ise ne yazık ki hesapları silinmiş olacak.

Peki ya siz WhatsApp’ın gizlilik sözleşmesini onaylamayı düşünüyor musunuz? Bu konudaki fikirlerinizi bizlerle yorumlar bölümünden paylaşabilirsiniz.