Anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp yeni bir gizlilik politikası hazırladı. Bu sözleşmeyle beraber kullanıcılar, verilerini Facebook ile paylaşmak zorunda kalacak. Sözleşmenin 8 Şubat’a kadar kabul edilmesi zorunlu kılındı.

Yakın tarihlere kadar WhatsApp’ı diğer mesajlaşma uygulamaları arasında ayıran en büyük özellik, gizlilik konusundaki hassasiyetiydi. Fakat şirketin Facebook tarafından satın alınmasıyla beraber pek çok kullanıcı bu hususta çekinceler yaşamaya başladılar. Bugün WhatsApp’a gelen son gizlilik politikası ile beraber de bu kaygılar bir nebze haklı çıktı!

Dünya genelinde tüm WhatsApp kullanıcıları bugün uygulamayı açtıklarında yeni gizlilik politikası penceresi ile karşılaştılar. 8 Şubat’a kadar kullanıcıların onaylamak zorunda kaldığı yeni sözleşme zorunlu olarak kabul edilmek durumda. Aksi takdirde insanların WhatsApp’ı kullanması mümkün olmayacak. Güncellenmiş politikayla beraber uygulama artık tam olarak bir Facebook ürünü olduğunun altını kalem çizgilerle çekiyor!

Yeni WhatsApp Gizlilik Politikası ile Neler Değişecek?

WhatsApp’ın bugün paylaştığı yeni gizlilik politikası ile gelen güncellemeler arasında oldukça önemli değişiklik göze çarpıyor. Artık uygulamada bir işletme hesabı olarak sakladığınız veriler Facebook tarafından depolanacak ve yönetilecek. Facebook’un bu verileri nasıl işleyeceği bilinmese de şirketin Instagram ve Messenger gibi diğer popüler uygulamaları ile daha kolay entegrasyon sağlamayı da amaçladığı düşünülüyor.

Tüm bu değişiklikler WhatsApp’ın kullanıcılarına 2014 yılında verdiği sözle tamamen çelişse de kullanıcılar bu politikaları kabul etmemekte özgürler. Ancak WhatsApp’tan tamamen vazgeçip kendilerine başka bir sohbet uygulaması bularak… Sözleşmeyi kabul etmediğiniz takdirde uygulamayı kullanmanız mümkün olmayacak.