Whatsapp, önemli bir güncelleme yaparak adından söz ettirdi. Başarılı iletişim uygulaması, aktif olarak kullanan milyonlarca insana hizmet verebilmek için gece gündüz çalışıyor. Şimdi ise Discord’da da kullanılmakta olan bir güncellemenin geldiği duyuruldu. Üstelik grup konuşmaları ve iletişimi bakımından çok önemli olan bir özellik geldi diyebiliriz. Peki Whatsapp, grupları bu kadar etkileyen hangi özelliği ekledi? İşte yeni güncellemeye dair son detaylar…

Whatsapp Grup Konuşması Değişiyor

Whatsapp’a gelen grup konuşması güncellemesi görüntülü arama ve sesli aramayı kapsıyor. Yani sizler kurduğunuz veya içinde bulunduğunuz grup içerisinde üyelerle beraber görüntülü konuşabiliyordunuz. Ancak içlerinden birisi daveti bir defa reddettiğinde bir daha grup konuşmasına katılması oldukça zor hale geliyordu. Aktif olan görüntülü konuşmayı bitirerek yeniden davet yollanması halinde bu sorun çözülebiliyordu. Şimdi ise güzel bir özellik getirildi.

Konuşmaya Sonradan Katılabileceksiniz!

Whatsapp görüntülü konuşmalarına ilk başlarda katılmadıysanız sonradan katılma imkanınız olacak. İsterseniz de görüntülü grup konuşmasından çıktıktan sonra aradan ne kadar zaman geçerse geçsin geri katılabileceksiniz. Yeter ki grup görüşmesi anlık olarak devam etsin. Böylesine önemli bir özellikle beraber Whatsapp daha da işlevli hale geldi. Çünkü pek çok Whatsapp grubu üyesi bu sıkıntıyı yaşamaktaydı. Özellikle de üye sayısı fazla olan ve anlık görüşme yapmak isteyenler bu bakımdan rahatladı. Gruplar, Whatsapp’ın olmazsa olmazı haline geldi. Çünkü çeşitli amaçlar doğrultusunda pek çok grup kuruluyor. Eğer sizler de bu gruplarda yer alıyorsanız görüntülü görüşmek eskisinden çok daha pratik hale geldi. Grupta hali hazırda bir görüntülü veya sesli konuşma var ise sonradan grup bilgisine tıklayarak orada bulunan katıl tuşuna basabilirsiniz.

Yeni Özellik Nasıl Kullanılır?

Whatsapp’a gelen yeni güncellemenin nasıl kullanılacağı hakkında çok fazla soru soruluyor. Eğer sizler de özellikten yararlanmak istiyorsanız mutlaka uygulamanızın en güncel sürümünü kullanın. Aynı zamanda farklı güncellemelerdeki değişiklikler için de bu söylediğimiz geçerlidir. Önümüzdeki haftalarda Whatsapp’a oldukça popüler bir güncellemenin gelmesi planlanıyor. Pek çok konuda eksiklerini düzelten ve geliştiren Facebook, uygulamalarına çok değer veriyor. Gizlilik konusunda ise hassasiyetiyle ön plana çıkmakta. Sözleşmesindeki değişiklikten de vazgeçmesiyle büyük takdir topladı. Şimdi ise milyonlarca kullanıcıyı geri kazandı ve en sevilen mesajlaşma uygulaması olarak kaldığı yerden devam ediyor. Çok fazla kullanıcı kaybetmediği görülmekte. Diğer uygulamaları tercih etmeye başlayan kullanıcıların o kadar da verim alamadığı ve eskisi gibi yoğun konuşamadığı gözlemlendi. Whatsapp’ın sunduğu iletişim fırsatını diğer uygulamalar kısmi olarak sunuyor.