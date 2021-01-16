Yeni gizlilik politikası ile sosyal medya üzerinden büyük tepki çeken WhatsApp, hizmet şartlarını Şubat ayına kadar onaylama koşulu getirmişti. Gelen yoğun tepkilerden sonra pek çok insan WhatsApp’ın bu ilginç kararından geri döneceğini tahmin ederken, Facebook şirketi beklenen tarihi üç ay uzatma kararına vardı.

Akıllı telefonlarından WhatsApp’ı silen çok sayıda insan Telegram ve Signal gibi alternatif mesajlaşma uygulamalarına yönelirken, iki platform da milyonlarca yeni kullanıcı kazandı. WhatsApp halen daha her geçen gün kullanıcılarını kaybederken, şimdi şirketten yeni bir açıklama geldi.

WhatsApp Gizlilik Sözleşmesini 15 Mayıs’a Kadar Uzattı

Kullanıcılarının güvenini yeniden kazanmak isteyen WhatsApp ilk etapta Durum sekmesinde yayınladıkları hikayelerde, platformlarının güvenilir olduklarını öne çıkaran; kullanıcılarının verilerini satmadıklarına dair çeşitli mesajlar paylaştı. Bu konuda sürekli çalışarak mevcut kafa karışıklıklarını gidermeye çalışan uygulama, son olarak blog sitelerinde yayımlanan gönderide, yeni gizlilik sözleşmesinin 15 Mayıs 2021 tarihine dek uzatıldığını içeren bir metin duyurdu. Bilindiği üzere ilk açıklamada yeni gizlilik politikaları için kullanıcıların 8 Şubat‘a kadar onay vermesi; aksi takdirde uygulamayı bir daha kullanamayacakları belirtiliyordu.

Artık iyice gözden düşen WhatsApp uygulaması özel mesaj ve konumlara eriştiklerine ilişkin haberi yalansa da bu durum kullanıcılara pek de tesir etmiyor gibi görünüyor. Zira WhatsApp’ın uçtan uca şifreleme ile korunduğu ve Facebook’un mesajları görmesinin mümkün olmadığını açık bir biçimde ifade etmeleri yine de kullanıcıların gözünde inandırıcılığını yitirmiş şeklinde yorumlanıyor.