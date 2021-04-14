Hatırlatmak adına WhatsApp, uygulama içerisindeki bazı verileri çatısı içerisinde bulunduğu Facebook’a aktarma kararı almıştı.

Karar sonrasında yeni sözleşmeyi kullanıcılara sunmuş ve uzun bir süre gündemden düşmemişti. Kullanıcılar için belirli tarihe kadar onay almadıkları sürede ise WhatsApp hizmeti kullanılmayacaktı.

WhatsApp’ın konu ile ilgili peşin kararı birçok rakip uygulamaya kullanıcı kazandırmaya devam ediyor.

Bloomberg kaynağının yaptığı bir habere göre Almanya merkezli bir veri koruma kurumu, WhatsApp’ın aldığı bu karar ile ilgili bir dava açma hazırlığında. WhatsApp uygulamasının aldığı bu yeni karar ile birlikte Facebook uygulamasına sunulacak olan verilerin oldukça kişisel olduğunu ve korunması gerektiği aktaran kurum yetkilisi Johannes Caspar, reklamlar için kullanılan veriler hakkında endişelenmemiz gerektiğini savunuyor.

WhatsApp Dava Sonucu Sadece Almanya Merkezini Etkilemeyebilir

Davacı kurumun Hamburg yetkilisi Johannes Caspar, yaptığı açıklamada WhatsApp kullanıcılarına başka bir seçim verilmede bu metin, anlaşma ve karar zorunlu kılınıyor. Yetkili Caspar, bu yeni gizlilik politikasının ilerleyen günlerde yapılacak olan anlaşmalar için sadece bir ön zafer ve hukuka karşı bir aykırılığın ilk örneği olarak gösteriliyor.

Caspar, bu davanın diğer ülke vatandaşlarını da etkileyeceğini ve davanın kazanılacağını düşünüyor. Fakat teknoloji kaynakları davanın kazanılması sadece Almanya içerisinde etkili olacağını diğer ülkelerin ancak kendi davaları ile böyle bir durumu başarabilecekleri belirtiliyor.

WhatsApp uygulamasının aldığı yeni kararın uygulanmaya başlanacağı son tarih 15 Mayıs olarak belirlenmiş durumda.