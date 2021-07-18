WhatsApp‘ın ana şirketi Facebook, işletmelerin çeşitli platformlarında yeni müşteriler bulmasını sağlamak için gerçekten çok çalışıyor ve WhatsApp‘ın üzerinde çalıştığı yeni bir özellik tam da bunu yapmaya çalışacak. Bu yeni özellik WhatsApp İşletme Rehberi olarak adlandırılacak ve birçok yönden tarih boyunca var olan diğer tüm işletme rehberleri gibi işlev görme eğiliminde olsa da bu durumda gerçek bir dijital alandan oluşmak yerine dijital bir alana dahil edilecektir.

Bu dizin, esasen, kendisine kaydolan tüm işletmelerin bir harita üzerinde kullanıcılara görünür hale gelmesine izin verecektir. Bu harita, kullanıcılara iletişim kurabilecekleri çeşitli kategorilerdeki tüm işletmeleri gösterecek ve böylece ticaretin büyük ölçüde teşvik edilebileceği merkezi bir konum oluşturacaktır. Ticari hesapları olan ancak numaralarının herkese açık olmasını istemeyenlerin bu konuda endişelenmelerine gerek kalmayacak, ancak işletme rehberi gerçekten kaydolmanız gereken bir şey olduğundan, işletme hesabı olan kişiler otomatik olarak bu türe dahil edilmeyecektir.

Ancak, böyle bir özellikten yararlanmak istiyorsanız, telefonunuzda WhatsApp’ın en son beta sürümüne sahip olduğunuzdan emin olarak başlamanız gerektiğini unutmamak önemlidir. Yalnızca bu en son sürüm size iş rehberine erişim sağlayabilecek ve yerine getirmeniz gereken bir dizi başka gereksinim de var.

İşletme profilinizin de eksiksiz olması gerekir ve ayrıca profil resminizi herkese açık hale getirmeniz gerekir. WhatsApp ayrıca, dizinlerinde listelenmek isteyen tüm işletmelerin bir tür işletme lisansına sahip olmasını isteyecektir, çünkü bunun potansiyel olarak sona erebilecek türden bir şey olması, böylece platformda yürütülen tüm işlerin gerçekleşmesini sağlar. tamamen meşru.

Sonuç olarak, bu, şu anda orada olan kullanıcıların büyük çoğunluğu ile son derece iyi sonuçlanacak bir özellik gibi görünüyor. İnsanların ihtiyaç duyabilecekleri ürün ve hizmetlere erişmeleri için gerçekten kolay bir yol yaratabilir ve hepsinden öte, çoğu küçük işletme kendi potansiyellerini gerçekten büyük bir şekilde geliştirme şansına sahip olur. Veri koruması bazıları için endişe kaynağı olabilir, ancak WhatsApp bu konularda genellikle ana şirketinden daha güvenilirdir.